Milli futbolcu Merih Demiral'in özel hayatı, sadece saha içindeki performansıyla değil, eşiyle olan mutlu evliliğiyle de sıkça gündeme geliyor. Peki, Merih Demiral'in eşi kim? Heidi Lushtaku Demiral kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde!

MERİH DEMİRAL'IN EŞİ KİM?

Türk milli futbolcu Merih Demiral'in eşi, modellik ve medya kariyeriyle bilinen Heidi Lushtaku Demiral'dır. Çift, 2021 yılında dünya evine girmiş ve magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olmuştur. Hem futbol hem de moda dünyasında güçlü duruşlarıyla dikkat çeken ikili, özel hayatlarını olabildiğince sade ve zarif şekilde sürdürmektedir. Aile yaşantılarına dair yaptıkları sosyal medya paylaşımları da kamuoyunun ilgisini çekmeye devam ediyor.

HEİDI LUSHTAKU DEMİRAL KİMDİR?

Heidi Lushtaku Demiral, uluslararası çapta tanınan bir model ve medya fenomenidir. 28 Haziran 1990 tarihinde Kosova'da dünyaya gelen Heidi, Arnavut kökenlidir. Küçük yaşlardan itibaren İsviçre'de büyüyen ve burada eğitim alan Lushtaku, modelliğe erken yaşlarda başlamıştır.

2013 yılında katıldığı Miss Switzerland yarışmasıyla kariyerinde büyük bir çıkış yakalamıştır. Bu yarışma, onun modellik dünyasında ciddi anlamda tanınmasını sağlamış ve pek çok uluslararası markayla çalışmasına ön ayak olmuştur. Bunun yanı sıra dergi kapaklarında yer almış, reklam kampanyalarının yüzü olmuş ve güzellik sektöründe prestijli bir yer edinmiştir.

HEİDİ LUSHTAKU DEMİRAL KAÇ YAŞINDA?

Heidi Lushtaku Demiral, 28 Haziran 1990 doğumludur. Bu bilgiye göre 2025 yılı itibarıyla 35 yaşındadır. Doğum günü henüz kutlanmadıysa şu an 34 yaşındadır. Genç yaşta modellik kariyerine adım atmış olan Heidi, yıllar geçmesine rağmen fit görünümü ve sahne ışığıyla dikkat çekmeyi sürdürmektedir.

HEİDİ LUSHTAKU DEMİRAL NERELİ?

Heidi Lushtaku, Kosova doğumludur. Ancak hayatının büyük bir bölümünü İsviçre'de geçirmiştir. Bu nedenle İsviçre ile güçlü kültürel bağlara sahiptir. Etnik olarak Arnavut kökenli olan Lushtaku, farklı coğrafyalardan izler taşıyan bir yaşam öyküsüne sahiptir. Özellikle Arnavutluk, İsviçre, Kosova ve Makedonya gibi bölgelerde tanınan bir isimdir. Bu çok kültürlü yaşam tarzı, hem kariyerine hem de sosyal duruşuna yansımıştır.

MERİH DEMİRAL İLE HEİDİ LUSHTAKU NASIL TANIŞTI?

Merih Demiral ve Heidi Lushtaku'nun tanışma hikâyesi hakkında net ve resmi bir bilgi bulunmasa da çiftin sosyal çevreleri ve yaşadıkları coğrafyalar göz önüne alındığında, Avrupa'da yollarının kesişmiş olması olasıdır. Demiral, Avrupa'nın önde gelen futbol kulüplerinde oynarken Heidi de İsviçre ve çevresindeki ülkelerde modellik yapmaktaydı. Bu ortak yaşam alanları, onları bir araya getirmiş olabilir. Sosyal medya etkileşimleri ve dost çevresi üzerinden başlayan ilişkilerinin, 2021 yılında evlilikle taçlandırıldığı bilinmektedir.

HEİDİ LUSHTAKU DEMİRAL NE İŞ YAPIYOR?

Heidi Lushtaku Demiral'ın başlıca mesleği modelliktir. Kariyerine küçük yaşlarda başlamış ve özellikle 2013 yılında İsviçre Güzellik Yarışması'na katılmasıyla tanınmıştır. Bununla birlikte sosyal medya fenomeni kimliğiyle de ön plana çıkmaktadır. Instagram başta olmak üzere çeşitli dijital platformlarda oldukça geniş bir takipçi kitlesine sahiptir.

Heidi aynı zamanda bazı oyunculuk projelerinde de yer almıştır. Avrupa'da çeşitli reklam ve kısa film projelerinde oyuncu olarak boy göstermiştir. Ayrıca güzellik ve bakım sektöründe faaliyet gösteren markalarla iş birliği yapmış, özellikle estetik ve cilt bakımı alanında ürün tanıtımları gerçekleştirmiştir. Pek çok derginin kapağında yer almış ve yüksek moda markalarının podyumlarında yürümüştür.

MERİH DEMİRAL İLE EŞİ ARASINDA KAÇ YAŞ VAR?

Merih Demiral, 5 Mart 1998 doğumludur. Heidi Lushtaku Demiral ise 28 Haziran 1990 doğumludur. Bu verilere göre çift arasında 8 yaşlık bir yaş farkı bulunmaktadır. Bu fark, kamuoyunda zaman zaman gündeme gelse de ikili bu durumu olgunlukla karşılamakta ve ilişkilerini sağlam temeller üzerine kurmaktadır. İkisi de kariyerinde başarılı bireyler oldukları için, yaş farkı aralarındaki uyuma herhangi bir olumsuzluk getirmemektedir.