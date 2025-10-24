Merdan Yanardağ, Türkiye'nin önde gelen gazetecilerinden biri olarak tanınmaktadır. Hem medya dünyasında hem de siyaset arenasında etkin bir figürdür. Peki, Merdan Yanardağ hangi partili? Merdan Yanardağ siyasi görüşü nedir? Kısacası Merdan Yanardağ kimdir? Detaylar haberimizde!

MERDAN YANARDAĞ KİMDİR?

Merdan Yanardağ, 1959 yılında Sivas'ın Divriği ilçesinde doğmuştur. Ancak nüfus cüzdanında doğum tarihi 24 Şubat 1961 olarak belirtilmiştir. İlk, orta, lise ve üniversite eğitimini İstanbul'da tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde "Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi" alanında yüksek lisans yapmıştır. Ardından Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde sosyoloji doktorasını tamamlamıştır.

Gençlik yıllarında, 1970'li yıllarda Türkiye'nin siyasal ve toplumsal hareketliliğinin yoğun olduğu bir dönemde aktif bir şekilde siyasal mücadeleye katılmıştır. Üniversite son sınıf öğrencisiyken 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrası tutuklanmıştır.

Gazeteciliğe 1985 yılında Günaydın gazetesinde muhabir olarak başlamış, ardından Sabah, Hürriyet, Güneş, Gündem ve Aydınlık gibi önemli gazetelerde muhabir, editör, haber müdürü ve genel yayın koordinatörü olarak görev almıştır. Ayrıca, kurucuları arasında bulunduğu haftalık Söz Dergisi'nde genel yayın yönetmenliği yapmıştır.

Medya dünyasında önemli bir figür olan Yanardağ, 1994 yılında HBB televizyonunda haber programları yapmaya başlamış, sırasıyla Kanal-e (CNBC-e), Kanal 6, ATV gibi televizyon kanallarında editör, programcı, haber müdürü ve genel müdür olarak görev almıştır. Kanaltürk televizyonunun kurucuları arasında yer almış ve burada 5 yıl boyunca "5. Boyut" isimli haftalık haber-analiz programını sunmuştur. Daha sonra Kanal Biz televizyonunu kurmuş ve bir yıl boyunca genel yayın yönetmenliğini yapmıştır. 2010-2012 yılları arasında Beşinci Boyut programını Ulusal Kanal'da sürdürmüştür.

2011 yılında Yurt gazetesini kurmuş ve 3 yıl boyunca genel yayın yönetmenliğini, yazarlığını ve baş yazarlığını üstlenmiştir. Aynı dönemde kurduğu haftalık haber analiz dergisi Bağımsız'ın da genel yayın yönetmenliğini yapmıştır. 2015 yılında ABC Gazetesi'ni kurmuş ve genel yayın yönetmenliğini üstlenmiştir. 2017 yılında Tele1 TV'yi kurmuş ve genel yayın yönetmenliğini sürdürmektedir. Ayrıca, 2017 yılından itibaren Tele1'de yayınlanan "18 Dakika" adlı programda Prof. Dr. Emre Kongar ile birlikte gündeme dair gelişmeleri yorumlamaktadır.

MERDAN YANARDAĞ HANGİ PARTİLİ?

Merdan Yanardağ, siyasi kariyerinde çeşitli sol görüşlü partilerde aktif görevler üstlenmiştir. Türkiye Gazeteciler Sendikası İstanbul Genel Sekreterliği görevine (1989-1992) seçilen Yanardağ, BSP ve ÖDP'nin kurucuları arasında yer almış ve bu partilerde Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği yapmıştır. Ancak 2001 yılında ÖDP'den ayrılmıştır.

2014 yılında Ankara'da ODTÜ Vişnelik Tesisleri'nde bir araya gelen Türkiye'nin önde gelen sosyalistleri ve aydınlarıyla birlikte Birleşik Haziran Hareketi'nin çağırıcıları arasında yer almış ve Haziran Hareketi'nin Türkiye Yürütme Kurulu Üyeliği görevine getirilmiştir.

Bu siyasi geçmişi, Yanardağ'ın sol görüşlü bir siyasetçi olduğunu göstermektedir. Ancak, son yıllarda özellikle Tele1 televizyonundaki yayınları ve açıklamalarıyla daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşmış ve siyasi görüşlerini daha geniş bir platformda ifade etmiştir.

MERDAN YANARDAĞ SİYASİ GÖRÜŞÜ NEDİR?

Merdan Yanardağ, uzun yıllar süren gazetecilik ve siyaset deneyimiyle, Türkiye'nin sosyalist ve sol görüşlü hareketlerinde önemli bir figür olmuştur. BSP ve ÖDP'nin kurucuları arasında yer almış ve bu partilerde aktif görevler üstlenmiştir. Ayrıca, Birleşik Haziran Hareketi'nin çağırıcıları arasında yer almış ve Haziran Hareketi'nin Türkiye Yürütme Kurulu Üyeliği görevine getirilmiştir.

Yanardağ, özellikle sosyal adalet, eşitlik ve özgürlük gibi sol görüşlü ilkeleri savunmuş ve bu doğrultuda çeşitli yayınlar yapmıştır. "Liberal İhanet" adlı eserinde, liberal politikaların Türkiye'deki etkilerini eleştirmiş ve bu politikaların ülkenin sosyal yapısına zarar verdiğini savunmuştur.

Ayrıca, "Yeni Muhafazakarlık Neo-Conlar" adlı eserinde, neo-liberal politikaların ve muhafazakâr ideolojilerin Türkiye'deki etkilerini incelemiş ve bu akımların toplumsal yapıyı nasıl dönüştürdüğünü tartışmıştır.

Yanardağ'ın siyasi görüşü, genel olarak sosyalist ve sol görüşlü bir perspektife dayanmakta olup, bu görüşlerini eserlerinde ve televizyon programlarında sıkça dile getirmektedir.