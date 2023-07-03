Melisa Döngel ile Sergen Yalçın sevgili mi?

İlişkilerini gözlerinden uzak yaşayan Melisa Döngel ve Sefo'nun aşkı kısa sürmüş, ikili sessiz sedasız yıllarını ayırmıştı. Melisa Döngel'in adı Sergen Yalçın'la anılınca Sefo'dan manidar bir paylaşım geldi. Peki Melisa Döngel ile Sergen Yalçın sevgili mi?