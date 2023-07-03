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Melisa Döngel ile Sergen Yalçın sevgili mi?

Melisa Döngel ile Sergen Yalçın sevgili mi?

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İlişkilerini gözlerinden uzak yaşayan Melisa Döngel ve Sefo'nun aşkı kısa sürmüş, ikili sessiz sedasız yıllarını ayırmıştı. Melisa Döngel'in adı Sergen Yalçın'la anılınca Sefo'dan manidar bir paylaşım geldi. Peki Melisa Döngel ile Sergen Yalçın sevgili mi?

Melisa Döngel'in Sergen Yalçın'la aşk yaşadığı iddiası sonrası Sefo'dan bomba paylaşım! Emojiyle gönderme yaptıMelisa Döngel'in Sergen Yalçın'la aşk yaşadığı iddiası sonrası Sefo'dan bomba paylaşım! Emojiyle gönderme yaptı

Melisa Döngel Sergen Yalçın sevgili mi? İlişkilerini gözlerinden uzak yaşayan Melisa Döngel ve Sefo'nun aşkı kısa sürmüş, ikili sessiz sedasız yıllarını ayırmıştı. Melisa Döngel'in adı Sergen Yalçın'la anılınca Sefo'dan manidar bir paylaşım geldi. Peki Melisa Döngel ile Sergen Yalçın sevgili mi? Detaylar...

Ünlü şarkıcı ve rapçi Sefo, kısa süre önce ayrıldığı Melisa Döngel'in ünlü teknik direktör Sergen Yalçın'la yakınlaştığı iddiaları sonrası, sosyal medya hesabından kusma emojisi paylaştı.

Sosyal medyadan birbirlerini takipten çıkan Melisa Döngel ve Sefo geri dönülmez bir yola girdi. Geçtiğimiz günlerde eski aşkına Tarkan'ın şarkısıyla eski aşkına gönderme yapan Sefo, son gönderisiyle dikkat çekti.

Melisa Döngel ile Sergen Yalçın sevgili mi?

Güzel oyuncu Melisa Döngel'in Çeşme Alaçatı'da ünlü teknik adam Sergen Yalçın'la yakınlaştığı iddia edildi. İddianın sosyal medyada gündem olmasının ardından Sefo, Twitter hesabından kusma emojisi paylaştı. Birçok kişi paylaşıma anlam veremezken Sefo'nun takipçileri göndermenin sebebini anladı.

Melisa Döngel ile Sergen Yalçın sevgili mi?

Melisa Döngel ile Sergen Yalçın sevgili mi?

Melisa Döngel ile Sergen Yalçın sevgili mi?

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Sergen Yalçın Melisa Döngel Gündem Magazin Haberler

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