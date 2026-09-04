Gökçek’in ifadesi öncesi dikkat çeken gelişme! ABB'den ihale alan 36 şirkete soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve iştirakleri tarafından gerçekleştirilen ihalelere ilişkin 36 şirket hakkında "örgütlü suçlar" kapsamında kapsamlı bir soruşturma başlattı. Soruşturma dosyasında, eski başkan Melih Gökçek döneminde belediyeden ihale alan firmaların da yer alması dikkat çekti.
- Başsavcılık, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne resmi yazı göndererek inceleme altındaki 36 şirketin katıldığı veya kazandığı tüm ihalelerin eksiksiz listesini talep etti.
- İlgili ihale dosyaları ve dökümlerin Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne elden teslim edilmesi istendi.
- Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddiaları üzerine bugün saat 16.00'da 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifade verecek.
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesine resmi bir yazı gönderilerek inceleme altındaki 36 şirket mercek altına alındı. Başsavcılık yazısında, söz konusu şirketlerin bugüne kadar katıldığı veya kazandığı tüm ihalelerin eksiksiz bir listesinin hazırlanması talep edildi. İlgili ihale dosyalarının ve dökümlerin doğrudan Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne elden teslim edilmesi istendi.
ESKİ DÖNEM İHALELERİ DE SORUŞTURMA KAPSAMINDA
Savcılığın talebi üzerine hızla harekete geçen ABB Hukuk Müşavirliği, istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz toparlanması amacıyla ilgili yazıyı tüm belediye birimlerine ve iştiraklerine iletti. Yürütülen "örgütlü suçlar" soruşturmasının oldukça geniş bir dönemi kapsadığı belirtilirken, dosyada adı geçen 36 şirket arasında Melih Gökçek'in belediye başkanlığı yaptığı dönemde büyük çaplı ihaleleri alan firmaların da bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Emniyet güçlerinin teslim edilecek ihale dosyaları üzerinden şirketlerin ticari hareketlerini ve olası usulsüzlük iddialarını detaylı şekilde inceleyeceği öğrenildi.
MELİH GÖKÇEK BUGÜN İFADE VERECEK
Belediye ihalelerine ve şirketlere yönelik yürütülen geniş çaplı soruşturma süreci başlatılırken eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek bugün saat 16.00'da yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar üzerine "şüpheli" sıfatıyla savcılığa giderek ifade verecek.