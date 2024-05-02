Mehmet Ali Erbil, Gülseren Ceylan ile imam nikahı mı kıydı? Mehmet Ali Erbil evlendi mi?

Mehmet Ali Erbil ile 26 yaşındaki sevgilisi Gülseren Ceylan'ın ilişkisi uzun süredir gündemde. Mehmet Ali Erbil'in kendisinden yaşça küçük sevgilisi ile arasındaki ilişki merak konusu oluyor. Mehmet Ali Erbil, Gülseren Ceylan ile imam nikahı mı kıydı? Mehmet Ali Erbil evlendi mi? İşte ayrıntılar...

MEHMET ALİ ERBİL İMAM NİKAHI MI KIYDI?

Kendinden 41 yaş küçük sevgilisi ile olaylı ayrılığı sonucu gündeme gelen Mehmet Ali Erbil, Gülseren Ceylan ile tekrardan bir araya geldiğini açıklamıştı. İlişkilerini dolu dizgin yaşayan ikili, son olarak Yeniköy'deki evlerinde dini nikah kıydı.

AYRILIKLARI UZUN SÜRMEDİ

Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil'in 26 yaşındaki Gülseren Ceylan ile yaşadığı aşk gündemi karıştırmıştı. İlişkileri ve yaş farkıyla gündemden düşmeyen çiftin ilişkilerinin ciddileşmesi beklenirken aldıkları ayrılık kararı herkesi şoke etmişti.

NİKAH MASASINA OTURDULAR

Gülseren Ceylan ünlü şovmen ve ilişkisi ile ilgili yaptığı çarpıcı açıklamalarla dikkat çekmişti. Ancak ayrılık uzun sürmedi, çift bugün Yeniköy'deki evlerinde dini nikah kıydıklarını açıkladı.