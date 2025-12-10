Haberler

Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Güncelleme:
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından, 2017'de bir takipçisiyle uyuşturucu üzerine yaptığı sohbet yeniden gündeme geldi. O dönemde bir takipçisi Filistinli gençlerin uyuşturucuya alıştırıldığı iddiasını sorunca Ersoy, "Uyuşturucu meselesi biraz daha farklı bir konu üstadım" yanıtını vermişti.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu soruşturması kapsamında Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy dahil 8 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
  • Habertürk, Mehmet Akif Ersoy'un gözaltına alınmasının ardından onu görevinden uzaklaştırdı.
  • Mehmet Akif Ersoy, 2017 yılında bir takipçisinin uyuşturucuyla ilgili sorusuna 'Uyuşturucu meselesi biraz daha farklı bir konu üstadım' yanıtını vermişti.

Ünlü haber spikerlerinin aralarında bulunduğu uyuşturucu soruşturması genişletildi. Aralarında Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da bulunduğu 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Mehmet Akif Ersoy ve 3 şüpheli gözaltına alınırken, diğer gözaltı işlemleri sürüyor.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada "Yürütülmekte olan soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, Kullanılmasına Yer ve İmkan Sağlamak suçlarından gözaltına alınma kararı verilmiştir, Talimatımız gereği İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca Mehmet Akif Ersoy ve 3 şüpheli gözaltına alınmıştır, gözaltına alma işlemleri diğer şüpheliler yönünden devam etmektedir" denildi.

Gözaltından ilk görüntü...

8 YIL ÖNCEKİ ÇIKIŞI YENİDEN GÜNDEM OLDU

Olayın yankıları sürerken Mehmet Akif Ersoy'un 2017 yılında bir takipçisiyle aralarında geçen diyalog yeniden gündem oldu. Takipçisi "Öncelikle kitabınızı okudum, çok güzel. Filistinli gençlerin İsrail tarafından uyuşturucuya alıştırıldığı doğru mudur?" sorusunu yönelttiği Ersoy, "Uyuşturucu meselesi biraz daha farklı bir konu üstadım" cevabını ermişti.

GÖREVİNE SON VERİLDİ

Mehmet Akif Ersoy'un gözaltına alınmasının ardından Habertürk'ten konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy gözaltına alınmıştır. Yürütülen soruşturmanın selameti açısından Mehmet Akif Ersoy görevinden uzaklaştırılmıştır" denildi.

EKRAN YÜZLERİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Türkiye'nin yakından tanıdığı televizyon spikerleri Ela Rumeysa Cebeci, Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet geçtiğimiz hafta soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Jandarma ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere götürülen spikerler, suçlamalar karşısında ifade vermiş ve Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri vererek sürece dahil olmuştu. Haklarında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" suçlamasıyla işlem yapılan üç ismin de, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılmıştı.

MEHMET AKİF ERSOY KİMDİR?

8 Ocak 1985'te İstanbul'da doğan Mehmet Akif Ersoy, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni tamamladı. 2009'da 6 News kanalında muhabir olarak göreve başladı. 2011 yılında Libya, Yemen, Şam ve Erbil'de TRT temsilcisi ve savaş muhabiri olarak görev aldı. 2012'de TRT Kahire-Mısır Temsilcisi, 2013'te TRT Arapça Koordinatör Yardımcısı oldu. 2014 yılında TRT İstanbul Bölge Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. Ersoy, 2016 yılında Dış Politika Dergisi Genel Yayın Yönetmeni oldu. 2017'de Habertürk'te göreve başladı. 2024 yılından bu yana Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevini sürdürüyordu.

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıBarış Yeşildağ:

Bizde diyoruz haber dinlerken neden kafamız onbinbesyuz oluyor

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Haber sunucusu bile üflentiymiş. Kim bilir daha bilmediklerimiz ne üflentiler vardır.

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAsil Türk:

Bu Haberturk te birsey var arkadaş.Tum genel yayın yönetmenleri sıkıntılı.Bundan önceki Veyis Ateş'te bir iş adamından rüşvet istemisti

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Mehmet Akif, sasirttin bizi..

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGökbey:

Sistem kendi çocuklarını yiyor. Siyasal islam alır kullanır atar. Yeni yüzlere ihtiyaç var.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
