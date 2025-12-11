Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile birlikte Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

SEVK YAZISINDA ÇARPICI "CİNSEL İLİŞKİ" DETAYI

Savcılığın tutuklamaya yönelik sevk yazısında dikkat çeken ifadeler yer aldı. Yazıda şüphelilerin grup halinde cinsel ilişkiye girdikleri dile getirilirken şu ifadeler kullanıldı: "Şüphelilerin uyuşturucu madde kullanılmasına kendi konutlarında yer ve imkân sağladıkları, şüphelilerin eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri, uyuşturucu madde kullandıktan sonra da ikiden fazla kişilerin birlikte cinsel ilişkiye girdikleri ayrıca şüphelinin çevresinde bulunan kişiler ile bu şekilde kadınları ilişkiye sokarak bu kişileri ilerleyen süreçte kendisine ve çevresine sektörel ve maddi anlamda menfaat sağladığı."

ERSOY'UN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Başsavcılık tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı. Ersoy kendisine isnat edilen iddiaları reddetti. Hayatında hiç uyuşturucu kullanmadığını kaydeden Ersoy, "grup halinde cinsel ilişki" iddialarının da tamamen yalan olduğunu ifade etti.

Ersoy'un savcılık ifadesi şöyle: "Hakkımdaki söz konusu ifadeleri ve iddiaları kesinlikle reddediyorum. Hayatımda hiç uyuşturucu madde kullanmadım. Bu iddialar çok çirkindir. E.A. ile bir dönem flört ettiğimiz bir dönem oldu ancak devam ettiremedik bitirdik. Arkadaşlarım ile E.A. arasında diyaloğa ilişkin iddialar çok çirkindir. Böyle bir şey olmadı.

"GİDİN DEVLET İLE İŞ BİRLİĞİ YAPIN DEDİM"

Seba isimli rezidanstan 2022 yılında taşındım. M.A. Ulus'ta bulunan eve hiç gelmedi. E.A'nın kız kardeşi E.A.'yı tanımam ancak E.A.'dan dolayı bilirim. Kendisini herhangi bir şekilde korumam söz konusu değildir. Hatta ben tam tersi E. ve annesini emniyete gönderdim. Gidin devlet ile iş birliği yapın dedim ve onlar da yaptılar.

B.K. İ… adlı şirketin sahibidir. Kendisi ile 2017-2018 yıllarında tanıştım. Normal bir arkadaşımdır. M.D. TRT Word'de çalışıyor. Sektörden dolayı tanırım. Herhangi bir ilişkim yoktur. Ben yönetici olduktan sonra Ufuk Tetik ve diğer arkadaşlarımı televizyona dahi çıkarmadım. Hatta arkadaşlarım bana bundan dolayı sitem etmişti. Bu iddialar da yalandır.

"ONU CUMHURBAŞKANLIĞININ UÇAĞINA BEN BİNDİRMEDİM"

S.D. ile 2011 yılında sektörden dolayı tanıştım. 2024 yılında hasmım oldu sebebi de eşi B.D.'yi işten çıkarmamdır. S.D. ve Ufuk ile asla herhangi bir ticaretim olmadı. Aramızda bir para muhabbeti de geçmedi. K.U.'yu Cumhurbaşkanlığı'nın uçağına ben bindirmedim. Zaten Cumhurbaşkanlığının uçağına binecek gazetecileri İletişim Bakanlığı seçmektedir. K. ile E.'nin tanıştığına dair bilgim yoktur. İhtimal dahi vermiyorum.

"KÖPRÜDE YAPTIĞIM KAZADA UYUŞTURUCU ETKİSİNDE DEĞİLDİM"

S.T.'nin çakarlı araçla gezdiği iddiası yalandır. Grup seks iddialarının hepsi yalandır. Köprüde yaptığım kazada uyuşturucu etkisinde değildim. Buna dair polis tutanağı vardır. Barcelona'ya A.G.'nin bir arkadaşı da orada olduğu için tatile gittiğimiz doğrudur. Rezan Epözdemir ile orada tesadüfen karşılaşmıştık. Başkonsolos arkadaşım da vardı.

"BU TWEETLER HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTUK"

Mustafa Manaz ile %5 -%10 civarında, resmiyette olmasa da bir ortaklığım vardır. G.A. ile beni A.G. tanıştırdı. Bir kere evine gitmişimdir. E.D., oyuncu bir arkadaşımdır. Arkadaşlarımın telefonundan uyuşturucu madde siparişi verdiğim iddiaları yalandır. Şubat ayında bahsettiğiniz iddialar ile benzer şekilde bir twitter hesabı açılmıştı. Bu iddiaların bir kısmı tweet hesabında yazılmıştı. Biz bu tweetler hakkında suç duyurusunda bulunmuştuk. O zaman kimin kullandığını tespit edemedik. Diyeceklerim bunlardan ibarettir."