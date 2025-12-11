Mehmet Akif Ersoy'la ilgili inanılmaz iddialar: Fuhuş şebekesi içinde olanlar dokunulmaz oluyor

Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanmasının ardından kurum içinde yaşananlara ilişkin peş peşe paylaşımlar gündeme damga vurdu. Habertürk Emekçileri adlı sosyal medya hesabından yapılan iddialar, büyük tartışma yarattı.

ERSOY HAKKINDAKİ SEVK YAZISINDA ŞOK DETAYLAR

Gece saatlerinde tutuklanarak cezaevine gönderilen eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırlanan sevk yazısında yer alan ifadeler kamuoyunda ciddi yankı uyandırdı. Yazıda, Ersoy'un kendi konutlarında uyuşturucu kullandırmak ve imkan sağlamak, kadınlara uyuşturucu temin etmek, birden fazla kişiyle cinsel birliktelik yaşanan ortamları organize etmek ve bu ilişkiler üzerinden sektörel ve maddi menfaat sağlamakla suçlandığı belirtildi.

HABERTÜRK EMEKÇİLERİ HESABINDAN İNANILMAZ İDDİALAR

Tutuklanmanın ardından sabah saatlerinde eski Habertürk spikeri Nur Köşker'in paylaşımı sosyal medyada geniş yankı buldu. Köşker'in açıklamasıyla birlikte gözler, Habertürk Emekçileri adlı hesabın 3 Ekim 2025 tarihli paylaşımlarına döndü.

Söz konusu hesap, Ersoy döneminde kurum içinde yaşandığını öne sürdüğü çok sayıda usulsüzlük ve ilişki ağını yeniden gündeme taşıdı. Paylaşımlar, kısa sürede medya dünyasının en çok tartışılan başlıkları arasına girdi.

"ÇARPIK İLİŞKİ AĞINI REDDEDENLER İŞTEN AYRILMAK ZORUNDA KALDI" İDDİASI

Hesap tarafından yapılan paylaşımlarda, bazı çalışanların Ersoy ile birlikte olmayı veya iddia edilen çarpık ilişkiler ağının parçası olmayı reddettikleri için işten ayrılmaya zorlandığı ileri sürüldü. Bu kişilerin mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiği vurgulandı.

Ayrıca, TMSF yönetiminin çalışanların lehine attığı adımların devam etmesi ve kurumun bu iddiaların gölgesinden kurtarılması çağrısı yapıldı.

"ERSOY'UN KORUDUĞU BİR AĞ VARDI"

Paylaşımlarda, Ersoy'un iddia edilen ilişkiler ağında yer alan kişilerin Habertürk binasında her alanda korunduğu, dokunulmaz hale getirildiği öne sürüldü. "P.H." isimli kişinin bu yapının önemli bir parçası olduğu ve Ersoy'un birlikte olduğu kadınları yönlendirdiği iddiası da dosyaya eklendi.

KURUM ARAÇLARININ KULLANIMI VE EKRANA ÇIKARILAN İSİMLER

Habertürk Emekçileri hesabı, Ersoy'un ilişki yaşadığı öne sürülen dış haberler editörü G.Ö.'yü Bakırköy'deki evinden alıp işe götürmesi için kurumun şoförlü aracını tahsis ettiğini iddia etti. G.Ö.'nün daha sonra ekrana çıkarıldığı ve kendisine özel program açıldığı da paylaşımlarda yer aldı.

Aynı şekilde, ekran tecrübesi bulunmayan K.U. adlı kişinin Ersoy'un talebiyle ekran yüzü yapıldığı, hatta Suriye sahasında görevlendirildiği belirtilerek "kurum içinde onlarca deneyimli muhabir varken bu tercihin ilişkisel kayırmadan ibaret olduğu" savunuldu.

"ŞİKAYET EDEN GAZETECİLER İŞTEN ATILDI" İDDİASI

Paylaşımlarda, Ersoy'un yayın yönetmeni olduktan sonra ekranlarda ayrıcalıklı hale getirdiği bazı isimler nedeniyle çalışanlar arasında huzursuzluk çıktığı öne sürüldü.

Editör Mustafa Yıldız'ın, S.Ş. ile ilgili şikayette bulunduğu için işten çıkarıldığı iddiası da gündeme taşındı.

YÖNETİM DEĞİŞİMİ SONRASI ÇARPIK DÜZENİN DERİNLEŞTİĞİ İDDİASI

Hesap, Ersoy'un birlikte olduğu kadınları ekran yüzü yapmasının, bu kişilerin karıştığı iddia edilen "çirkin partilere" önceki yönetimin sessiz kaldığını belirtti. Yönetim değişikliyle oluşan boşlukta ise Ersoy'un bu düzeni daha da ileri taşıdığı öne sürüldü.