Megakentte lodos esareti! Dev dalgalar sahilleri dövdü

İstanbul'da iki gündür devam eden fırtına ve lodos, sahil şeridinde dev dalgalara neden oldu. Dalgaların kıyıyı aşmasıyla birlikte bazı bölgelerde yaya geçişlerinde olumsuzluklar yaşanırken; özellikle Yenikapı sahilinde etkisini artıran lodos nedeniyle dev dalgalar metrelerce yükselerek sahil bandını kapladı.

DALGALAR SAHİL BADINI KAPLADI

Özellikle Yenikapı sahilinde etkisini artıran lodos nedeniyle dev dalgalar metrelerce yükselerek sahil bandını kapladı.

Dalgaların zaman zaman yürüyüş yoluna ulaşması nedeniyle vatandaşlar sahilden uzaklaşmak zorunda kaldı.

Sahilde bulunan bazı vatandaşlar ise fotoğraf çekerken dalgaların aniden yükselmesi sonucu ıslanmaktan kaçamadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - Yaşam
