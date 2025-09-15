MasterChef'te kim elendi? 14 Eylül Pazar akşamı MasterChef'e kim veda etti?

Yeni sezonuna tüm hızıyla devam eden MasterChef Türkiye'de bu akşam bir yarışmacı daha hayallerine veda etti. Mavi ve kırmızı takımlardaki kötü gidişat, birçok ismi eleme potasına sürükledi. Şefler, yarışmacılardan en iyi "şef tabaklarını" ortaya koymalarını istedi. Gecenin sonunda ise sezonun altıncı elenen ismi belli oldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE ELEME POTASINA KİMLER GİTTİ?

MasterChef Türkiye'de bir yarışmacı daha hayallerine veda etti. İlk turun ardından eleme potasında dört isim kaldı: İrem, Onur, İlhan ve Nisa. Şeflerin değerlendirmesi sonucu bu isimler, bir kez daha mutfağa çıkarak yarışmada kalma mücadelesi verdi. Gecenin sonunda ise MasterChef'e veda eden isim belli oldu.

2. turda şef tabaklarını en başarılı şekilde sunan yarışmacı Onur oldu. Yarışmada sergilediği performansla dikkat çeken Onur, "2 yıl boyunca bu tabaklara çalıştım ve potadan birinci olarak çıktım" diyerek yeni haftaya moralli başladı.

MasterChef'te potadan çıkan bir diğer isim Nisa oldu. Gecenin en iyi hamur tabağına imza atan Nisa, şeflerden olumlu yorumlar alarak elenmekten kurtuldu. Yakın arkadaşı İrem ile birlikte eleme potasında yer alan Nisa, duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE DÜN AKŞAM KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'ye bu akşam veda eden isim İlhan oldu.

Eleme sonucu açıklanırken duygusal anlar yaşandı. İlhan'ın vedası, özellikle yakın arkadaşlarından biri olan İrem'i derinden etkiledi; gözyaşlarını ve şaşkınlığını gizleyemedi.

Elendikten sonra duygularını paylaşan İlhan şu ifadeleri kullandı:

"Asla pes etmeyeceğim. Bol bol araştıracağım. Bazı çiçekler bazı topraklar da açmıyor. Düştüysek kalkacağız. Böyle devam edecek. Ben her zaman birisi beni yenecekse arkamdan konuşarak değil bıçağıyla yendiği zaman o eli öperim ben. Tatlı çıktığı zaman elimden geleni yapacağım demiştim. Büfede ne kadar öğrenebilirim. Sonra İstanbul'da bir kursa gitmek zorunda kaldım. Özür diliyorum. Umarım herkes mutludur. Ben mutluyum çünkü sizin gibi insanları tanıdım. Beni destekleyen teşekkürler. Elimden bu kadar geldi. Keşke biraz daha iyi hazırlansaydım. Profesyonellikte bu yok. Elimden geleni yapacağım."

İlhan'ın samimi ve içten vedası, izleyiciler ve yarışmacı arkadaşları tarafından alkışlarla karşılandı.

MASTERCHEF TÜRKİYE 2025 KADROSU!

Furkan Kahraman

Eylül Soysal

Soysal Çağatay Doğanoğlu

Onur Dikbaş

Hilal Ağca (ELENDİ)

Sercan Şahinoğlu (ELENDİ)

Ayla Canpunar

İhsan Yiğit Uçak

Ayten Saner

Çağlar Öz

Sezer Dirican

Cansu Irmak Aydar

Özkan Akan

Gizem Tokat Budakçı

İrem Tuğrul

Hakan Altunbaş

Tunahan Onhan (ELENDİ)

Sümeyye Şahin

Merve Gezgin (ELENDİ)

İlhan Buğra Karabulut

Mert Çamlıbel

Bilal Salman (ELENDİ)

Barış Kaya

Nisa Nur Demirer

Murat Can Akpınar

Meryem Sevinç

Aslı Öner

Yedekler: