MasterChef kim kazandı? 6 Ekim Pazartesi MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, potaya kim gitti?

Masterchef mutfağında rekabet her geçen gün daha da kızışıyor. 6 Ekim Pazartesi günü oynanan dokunulmazlık oyunu da kıyasıya bir çekişmeye sahne oldu. Yarışmacılar hem takım arkadaşlarını hem de kendilerini potadan korumak için tüm hünerlerini sergiledi. Peki gecenin sonunda dokunulmazlığı kazanan takım kimdi, eleme potasına kimler girdi? İşte MasterChef'te yaşanan son gelişmeler…

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2025'in bireysel dokunulmazlığını kazanan İhsan oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2025'te günün eleme adayları Ayten ve Barış oldu.

MASTERCHEF TAKIMLARI

Bu haftaki takım dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

MAVİ TAKIM

Kaptan : Cansu

Takım üyeleri: Furkan, Özkan, Hakan, Ayla, Mert, Eylül, Murat Can, Çağlar.

KIRMIZI TAKIM

Kaptan : Ayten

Takım üyeleri : Çağatay, Sümeyye, Gizem, Sezer, İhsan, Onur, Aslı.