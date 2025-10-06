MasterChef kim kazandı? 6 Ekim Pazartesi MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, potaya kim gitti?
TV8'in popüler yarışma programı MasterChef Türkiye, 6 Ekim Pazartesi akşamı yine heyecan dolu anlara sahne oldu. Haftanın dokunulmazlık oyununda yarışmacılar büyük bir mücadele ortaya koyarken, izleyiciler ekran başında adeta nefeslerini tuttu. Gecenin sonunda hangi takımın dokunulmazlığı kazandığı ve neler yaşandığı büyük merak konusu hâline geldi.
Masterchef mutfağında rekabet her geçen gün daha da kızışıyor. 6 Ekim Pazartesi günü oynanan dokunulmazlık oyunu da kıyasıya bir çekişmeye sahne oldu. Yarışmacılar hem takım arkadaşlarını hem de kendilerini potadan korumak için tüm hünerlerini sergiledi. Peki gecenin sonunda dokunulmazlığı kazanan takım kimdi, eleme potasına kimler girdi? İşte MasterChef'te yaşanan son gelişmeler…
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef Türkiye 2025'in bireysel dokunulmazlığını kazanan İhsan oldu.
MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef Türkiye 2025'te günün eleme adayları Ayten ve Barış oldu.
MASTERCHEF TAKIMLARI
Bu haftaki takım dağılımı şu şekilde gerçekleşti:
MAVİ TAKIM
Kaptan : Cansu
Takım üyeleri: Furkan, Özkan, Hakan, Ayla, Mert, Eylül, Murat Can, Çağlar.
KIRMIZI TAKIM
Kaptan : Ayten
Takım üyeleri : Çağatay, Sümeyye, Gizem, Sezer, İhsan, Onur, Aslı.