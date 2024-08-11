MasterChef kim elendi, kim gitti? SIZDI MI? MasterChef elenen yarışmacı belli oldu

Masterchef kim elendi? 11 Ağustos 2024'te yayınlanan bu akşamki bölümde kimin hangi yarışmacının elendiği belli olacaktı. Peki, MasterChef kim elendi, kim gitti? Masterchef'te potaya giren 7 eleme adayı bulunuyor. Masterchef'te bu akşamki elenen yarışmacının kim olduğu sosyal medyada sızdırıldı iddia edildi. Masterchef kim elendi ifşa yönündeki iddialar gerçek dışıdır. İşte MasterChef kim elendi? Detaylar haberimizde!

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Masterchef'te potaya giren 7 yarışmacıdan birisi bu akşam yarışmadan ayrılacak. Elenen yarışmacının kim olacağı ile ilgili ilk bilgileri haberimiz üzerinden ilerleyen saatlerde öğrenebilirsiniz.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Masterchef'te bu hafta yapılan yarışmacılar sonucu 7 yarışmacı eleme adayı oldu. İşte Materchef'te eleme adaylarının isimleri:

Serhat

Deniz

Beyza

Muratcan

Çağlar

Ayşe

Nigar

Bu yarışmacılardan biri bu akşam Masterchef'e bu sezonki veda eden ilk isim olacak.