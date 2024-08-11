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MasterChef kim elendi, kim gitti? SIZDI MI? MasterChef elenen yarışmacı belli oldu

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MasterChef kim elendi, 11 Ağustos 2024'te yayınlanan bu akşamki bölümde kimin hangi yarışmacının elendiği belli olacaktı. Peki, MasterChef kim elendi, kim gitti? Masterchef'te potaya giren 7 eleme adayı bulunuyor. Masterchef'te bu akşamki elenen yarışmacının kim olduğu sosyal medyada sızdırıldı iddia edildi. Masterchef kim elendi ifşa yönündeki iddialar gerçek dışıdır. İşte MasterChef kim elendi? Detaylar...

Masterchef kim elendi? 11 Ağustos 2024'te yayınlanan bu akşamki bölümde kimin hangi yarışmacının elendiği belli olacaktı. Peki, MasterChef kim elendi, kim gitti? Masterchef'te potaya giren 7 eleme adayı bulunuyor. Masterchef'te bu akşamki elenen yarışmacının kim olduğu sosyal medyada sızdırıldı iddia edildi. Masterchef kim elendi ifşa yönündeki iddialar gerçek dışıdır. İşte MasterChef kim elendi? Detaylar haberimizde!

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Masterchef'te potaya giren 7 yarışmacıdan birisi bu akşam yarışmadan ayrılacak. Elenen yarışmacının kim olacağı ile ilgili ilk bilgileri haberimiz üzerinden ilerleyen saatlerde öğrenebilirsiniz.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Masterchef'te bu hafta yapılan yarışmacılar sonucu 7 yarışmacı eleme adayı oldu. İşte Materchef'te eleme adaylarının isimleri:

Serhat

MasterChef kim elendi, kim gitti? SIZDI MI? MasterChef elenen yarışmacı belli oldu

Deniz

MasterChef kim elendi, kim gitti? SIZDI MI? MasterChef elenen yarışmacı belli oldu

Beyza

MasterChef kim elendi, kim gitti? SIZDI MI? MasterChef elenen yarışmacı belli oldu

Muratcan

MasterChef kim elendi, kim gitti? SIZDI MI? MasterChef elenen yarışmacı belli oldu

Çağlar

MasterChef kim elendi, kim gitti? SIZDI MI? MasterChef elenen yarışmacı belli oldu

Ayşe

MasterChef kim elendi, kim gitti? SIZDI MI? MasterChef elenen yarışmacı belli oldu

Nigar

MasterChef kim elendi, kim gitti? SIZDI MI? MasterChef elenen yarışmacı belli oldu

Bu yarışmacılardan biri bu akşam Masterchef'e bu sezonki veda eden ilk isim olacak.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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