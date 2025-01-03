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MasterChef bitti mi, bu akşam yok mu? 3 Ocak Cuma MasterChef yeni bölüm ne zaman?

MasterChef bitti mi, bu akşam yok mu? 3 Ocak Cuma MasterChef yeni bölüm ne zaman?
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2024 MasterChef yeni bölümü araştırılıyor. Yapılan yemekler ve diyaloglar dikkatleri çekerken program detayları da merak edildi. Peki, MasterChef bitti mi, bu akşam yok mu? 3 Ocak Cuma MasterChef yeni bölüm ne zaman?

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef yeni bölümü ile ekrana geliyor. Jürileri ve yarışmacıları ile ilgi odağı olan MasterChef yakından takip ediliyor. Peki, MasterChef bitti mi, bu akşam yok mu? 3 Ocak Cuma MasterChef yeni bölüm ne zaman?

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİM?

Somer Siviroğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna gibi yetenekli şeflerin sunumuyla MasterChef Türkiye 2024 sezonu başlıyor. Farklı şehirlerden, ülkelerden gelen birbirinden yetenekli yarışmacıların yer alacağı MasterChef'te uzun soluklu yarışmacıların lezzetli kıyasıya mücadelesi ekranlara gelecek.

MASTERCHEF FİNALE KİMLER KALDI?

MasterChef Türkiye'de ilk 4'e kalan yarışmacılar, Onur, Semih ve Eda oldu.

MasterChef bitti mi, bu akşam yok mu? 3 Ocak Cuma MasterChef yeni bölüm ne zaman?

MasterChef bitti mi, bu akşam yok mu? 3 Ocak Cuma MasterChef yeni bölüm ne zaman?

MasterChef bitti mi, bu akşam yok mu? 3 Ocak Cuma MasterChef yeni bölüm ne zaman?

MasterChef bitti mi, bu akşam yok mu? 3 Ocak Cuma MasterChef yeni bölüm ne zaman?

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

MasterChef Türkiye'nin merakla beklenen yeni bölümleri 4 Ocak 2025 itibariyle yeniden ekrana gelecek. 4 ve 5 Ocak tarihlerinde yeni bölümlerle ekranlara gelecek olan program izleyicileri şampiyonluk yarışına bir adım daha yaklaştıracak. Şampiyonun belli olacağı final ise 9 Ocak 2025'te gerçekleştirilecek.

MasterChef Türkiye'nin bu sezonunda finale doğru hızla yaklaşırken, izleyiciler de yarışmanın şampiyonunu büyük bir heyecanla bekliyor.

MASTERCHEF BİTTİ Mİ, BU AKŞAM YOK MU?

Bu akşam Survivor yeni bölümü ekrana gelecek. MasterChef yeni bölümü Cumartesi günü ekrana gelecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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