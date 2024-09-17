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MasterChef Biber Dolması tarifi! En güzel Biber Dolması tarifi! Biber Dolması tarifi nasıl yapılır? Biber Dolması için malzemeler!

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MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Biber Dolması hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Biber Dolması hazırladı. Peki, Biber Dolması tarifi nedir? Biber Dolması nasıl yapılır? Biber Dolması nedir?

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Biber Dolması aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Biber Dolması tarifi nasıl yapılır? Biber Dolması nedir? Biber Dolması nasıl yapılır, Biber Dolması yapılırken nelere dikkat edilir

BİBER DOLMASI TARİFİ MALZEMELERİ

• Yarım kg dolmalık biber

• Her biber için 1 yemek kaşığı pirinç

• 1 adet soğan

• 1 yemek kaşığı salça

• Maydanoz

• 2-3 adet domates

• Karabiber

• Tuz

• Nane

• Sıvı yağ-Zeytinyağı

YAPILIŞI

1. Dolmalık biberlerimizi temizleyelim.

2. Soğanları, domatesi küçük küçük doğrayalım.

3. Domatesin kenarlarını biberlerin üstünü kapatmak için kullanacağız o yüzden önce kapatmak için kullanacaklarımızı kesersek daha iyi olur.

4. İçini yemek harcında kullanabiliriz.

5. Bir kaba hazırladığımız soğan, pirinç, salça, maydanoz, domates, karabiber, tuz, nane ve çok az sıvı yağı ekleyip iyice karıştıralım.

6. Daha sonra bu harcı biberlere dolduralım.

7. Harcı doldurduğumuz biberleri, tencereye dizelim.

8. Harcı yaptığımız kabın içine sıcak su koyalım.

9. O artık göz kararı olacak biberlerin yarısına kadar gelecek şekilde kabın içine koyduğumuz suya 1 yemek kaşığı salça ekleyelim ve eritelim.

10. Bu karışımı biberlerin üstüne gelmeyecek şekilde tencereye, biberlerin yarısına gelene kadar dökelim.

11. Kestiğimiz domateslerle biberlerin üstünü kapatalım.

12. Daha sonra biberlerin üstüne çok az sıvı yağ veya zeytinyağı gezdirelim.

13. Kısık ateşte yemeğimizi pişirelim.

İÇİNİN ÇİĞ OLMAMASI İÇİN

• Tarifimizde yazılanlara dikkat edildiğinde dolmanızın pirinçleri çiğ kalmayacaktır fakat yine de pirinçlerin diri kaldığını düşünüyorsanız akla gelen yöntem, ilk aşamada soğanın pirinçle kavrulmasıdır.

• Kavurmaya gerek duymadan da pirinçleriniz yumuşacık pişsin, dişe değmesin isterseniz doldurduğunuz biberleri tencereye çok sıkı dizmemeye özen gösterin.

• Pişme aşamasında hazırladığınız domatesli suyu tam tarife uygun ölçüde tutun.

• Dolma suyu kaynamaya başlayana kadar yüksek ateşte, sonrasında ise kısık ateşte pişirin.

• Bu detaylara dikkat ettiğiniz halde pirinçleriniz hala diri kalıyorsa, seçtiğiniz pirincin pişme süresi diğer cinslere göre daha uzun süreli demektir. Dolmanızı biraz daha uzun sürede pişirebilirsiniz.

KAÇ DAKİKADA PİŞER?

• Biber dolması yaklaşık olarak 35-40 dakikada pişer.

DONDURUCUDA NASIL SAKLANIR?

• Dolmalık biberlerin içleri çıkartılarak yıkanır. Daha sonra buzdolabı poşetine 1'er yemeklik olacak şekilde sırayla dizilir ve dondurucuya kaldırılır.

KAÇ KALORİDİR?

• Orta büyüklükteki 1 adet biber dolması yaklaşık olarak 132 kaloriye denk gelmektedir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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