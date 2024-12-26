MasterChef 4. CEKETİ kim giydi? MasterChef SON CEKETİ önlüğü kim giydi 25 Aralık Çarşamba?

Birbirinden hırslı yarışmacıların kıyasıya mücadele verdiği Masterchef'te, sezonun sonuna yaklaşılıyor. Bugün yarışmacılar takım oyunu için değil bireysel mücadelelerde ter döküyor. Peki, MasterChef SON CEKETİ kim giydi 25 Aralık Çarşamba? MasterChef 4. CEKETİ kim giydi?

MASTERCHEF 4. CEKETİ KİM GİYDİ?

MasterChef'te 4. ceket kazanmak için 3 aday var.

3 aday bugün ikinci ceket için mücadele edecek.

İŞTE YARIŞMACILAR

SEMİH



ERİM



BEYZA



4. CEKETİ KİM KAZANDI

4. ceketi kazanan isim bu akşam belli olacak.

CEKET KAZANAN YARIŞMACILAR KİM

1. Ceket : Kerem

2. Ceket : Onur

3. Ceket: Eda

4. Ceket : Beyza