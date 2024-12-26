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MasterChef 4. CEKETİ kim giydi? MasterChef SON CEKETİ önlüğü kim giydi 25 Aralık Çarşamba?

MasterChef 4. CEKETİ kim giydi? MasterChef SON CEKETİ önlüğü kim giydi 25 Aralık Çarşamba?
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TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef'te yarı finale doğru gidiliyor. MasterChef finaline giden yolda ceketler için mücadele ediliyor. Peki, MasterChef 4. CEKETİ kim giydi? MasterChef SON CEKETİ kim giydi 25 Aralık Çarşamba?

Birbirinden hırslı yarışmacıların kıyasıya mücadele verdiği Masterchef'te, sezonun sonuna yaklaşılıyor. Bugün yarışmacılar takım oyunu için değil bireysel mücadelelerde ter döküyor. Peki, MasterChef SON CEKETİ kim giydi 25 Aralık Çarşamba? MasterChef 4. CEKETİ kim giydi?

MASTERCHEF 4. CEKETİ KİM GİYDİ?

MasterChef'te 4. ceket kazanmak için 3 aday var.

3 aday bugün ikinci ceket için mücadele edecek.

İŞTE YARIŞMACILAR
SEMİH

MasterChef 4. CEKETİ ceketi kim giydi? MasterChef SON CEKETİ önlüğü kim giydi 25 Aralık Çarşamba?


ERİM

MasterChef 4. CEKETİ ceketi kim giydi? MasterChef SON CEKETİ önlüğü kim giydi 25 Aralık Çarşamba?


BEYZA

MasterChef 4. CEKETİ ceketi kim giydi? MasterChef SON CEKETİ önlüğü kim giydi 25 Aralık Çarşamba?


4. CEKETİ KİM KAZANDI

4. ceketi kazanan isim bu akşam belli olacak.

CEKET KAZANAN YARIŞMACILAR KİM

1. Ceket : Kerem

MasterChef 4. CEKETİ ceketi kim giydi? MasterChef SON CEKETİ önlüğü kim giydi 25 Aralık Çarşamba?

2. Ceket : Onur

MasterChef 4. CEKETİ ceketi kim giydi? MasterChef SON CEKETİ önlüğü kim giydi 25 Aralık Çarşamba?

3. Ceket: Eda

MasterChef 4. CEKETİ ceketi kim giydi? MasterChef SON CEKETİ önlüğü kim giydi 25 Aralık Çarşamba?

4. Ceket : Beyza

MasterChef 4. CEKETİ kim giydi? MasterChef SON CEKETİ önlüğü kim giydi 25 Aralık Çarşamba?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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