Mardin'deki vahşette sır perdesi kaldırılamadı! Silah evden çıkmadı, özel ekip kuruldu

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Turgut Özel Mahallesi Mardin Caddesi'nde yer alan Hacı Şehmus Can Apartmanı'nın 2. katındaki dairede saat 01.00 sıralarında vahşet yaşandı. Kaya ailesinden haber alamayan komşuları, mahalle muhtarı ile birlikte kapıyı açarak içeri girdi.

3 KİŞİLİK AİLE EVDE ÖLÜ BULUNDU

Evde yapılan kontrolde, baba Mehmet Kaya (37), eşi Berna Kaya (33) ve çocukları Samyeli Kaya'nın (5) başlarından silahla vurulmuş halde hareketsiz yattığı görüldü. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

BABANIN CENAZESİ DEFNEDİLDİ

Cenazeler, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Berna Kaya ile kızı Samyeli'nin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek Van'a gönderildi. Baba Mehmet Kaya'nın cenazesi ise cenazesi, işlemlerinin ardından Savur ilçesine bağlı kırsal İşgören Mahallesi'nde toprağa verildi.

ÇOCUK KANEPEDE, ANNE VE BABA ODANIN ORTASINDA BULUNDU

Olay yeri incelemesinde; olayda kullanıldığı değerlendirilen silahın evde bulunmadığı ortaya çıktı. Evde boğuşma izine rastlanmazken, kapıda zorlanma olmadığı da belirlendi. Küçük Samyeli'nin cansız bedeni kanepede, anne ve babasının ise odanın ortasında bulundu.

ÖZEL EKİP KURULDU

Olayda cinayet ihtimali üzerinde durulurken İl Emniyet Müdürlüğü'nce özel ekip kuruldu. İlçedeki bütün Kent Güvelik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameraları incelemeye alındı. Ayrıca ailenin komşuları ve akrabalarının da ifadelerine başvuruluyor.