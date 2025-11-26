Haberler

Mardin'deki vahşette sır perdesi kaldırılamadı! Silah evden çıkmadı, özel ekip kuruldu

Mardin'deki vahşette sır perdesi kaldırılamadı! Silah evden çıkmadı, özel ekip kuruldu Haber Videosunu İzle
Mardin'deki vahşette sır perdesi kaldırılamadı! Silah evden çıkmadı, özel ekip kuruldu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'de Berna Kaya, eşi Mehmet Kaya ve çocukları Samyeli Kaya'nın evlerinde silahla vurularak ölü bulunduğu olayda sır perdesi kaldırılamadı. Anne ve babanın odanın ortasında çocuğun ise kanepede cansız bedeninin bulunduğu olayda silah evden çıkmadı. Boğuşma izine rastlanılmadığı ve kapıda zorlama olmadığının tespit edildiği olayla ilgili cinayet ihtimali üzerinde durulurken özel ekip kuruldu.

  • Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Mehmet Kaya, eşi Berna Kaya ve 5 yaşındaki kızları Samyeli Kaya başlarından silahla vurularak öldürüldü.
  • Olayda kullanılan silah evde bulunmadı ve kapıda zorlanma izi yoktu.
  • Mardin İl Emniyet Müdürlüğü olayı araştırmak için özel ekip kurdu ve güvenlik kameraları incelenmeye alındı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Turgut Özel Mahallesi Mardin Caddesi'nde yer alan Hacı Şehmus Can Apartmanı'nın 2. katındaki dairede saat 01.00 sıralarında vahşet yaşandı. Kaya ailesinden haber alamayan komşuları, mahalle muhtarı ile birlikte kapıyı açarak içeri girdi.

Mardin'deki vahşette sır perdesi kaldırılamadı! Silah evden çıkmadı, özel ekip kuruldu

3 KİŞİLİK AİLE EVDE ÖLÜ BULUNDU

Evde yapılan kontrolde, baba Mehmet Kaya (37), eşi Berna Kaya (33) ve çocukları Samyeli Kaya'nın (5) başlarından silahla vurulmuş halde hareketsiz yattığı görüldü. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Mardin'deki vahşette sır perdesi kaldırılamadı! Silah evden çıkmadı, özel ekip kuruldu

BABANIN CENAZESİ DEFNEDİLDİ

Cenazeler, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Berna Kaya ile kızı Samyeli'nin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek Van'a gönderildi. Baba Mehmet Kaya'nın cenazesi ise cenazesi, işlemlerinin ardından Savur ilçesine bağlı kırsal İşgören Mahallesi'nde toprağa verildi.

Mardin'deki vahşette sır perdesi kaldırılamadı! Silah evden çıkmadı, özel ekip kuruldu

ÇOCUK KANEPEDE, ANNE VE BABA ODANIN ORTASINDA BULUNDU

Olay yeri incelemesinde; olayda kullanıldığı değerlendirilen silahın evde bulunmadığı ortaya çıktı. Evde boğuşma izine rastlanmazken, kapıda zorlanma olmadığı da belirlendi. Küçük Samyeli'nin cansız bedeni kanepede, anne ve babasının ise odanın ortasında bulundu.

Mardin'deki vahşette sır perdesi kaldırılamadı! Silah evden çıkmadı, özel ekip kuruldu

ÖZEL EKİP KURULDU

Olayda cinayet ihtimali üzerinde durulurken İl Emniyet Müdürlüğü'nce özel ekip kuruldu. İlçedeki bütün Kent Güvelik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameraları incelemeye alındı. Ayrıca ailenin komşuları ve akrabalarının da ifadelerine başvuruluyor.

Mardin'deki vahşette sır perdesi kaldırılamadı! Silah evden çıkmadı, özel ekip kuruldu

Mardin'deki vahşette sır perdesi kaldırılamadı! Silah evden çıkmadı, özel ekip kuruldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHasan Kara:

Kesinleşmiş suçlar için İDAM İDAM İDAM, suç işleyip aramızda gezmesin katil PEZEVENK ler

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayranları şaşkın! Neymar'ın futbol kariyeri bitiyor

Hayranları şaşkın! Futbol kariyeri bitiyor
500 dolarlık depo, 7.5 milyon dolarlık servet çıkardı

500 dolara depo aldı, bir anda servet sahibi oldu
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için çarpıcı Şampiyonlar Ligi yorumu

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için çarpıcı Şampiyonlar Ligi yorumu
Bütün ülke Galatasaray maçını konuşuyor! Belçika basınından küstah başlık

Bütün ülke G.Saray maçını konuşuyor! Belçika basınından küstah başlık
Hayranları şaşkın! Neymar'ın futbol kariyeri bitiyor

Hayranları şaşkın! Futbol kariyeri bitiyor
İzlemeyen çok şey kaçırdı! Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
Domenico Tedesco, İsmail Kartal'ı solladı

Fener taraftarının "Baba" dediği ismi bile solladı
İnşaatta göçük! 70 kişi evlerinden tahliye edildi

Gece büyük bir gürültüyle uyandılar! 70 kişi evlerinden tahliye edildi
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Cezaevindeki Muhittin Böcek gece acil olarak hastaneye kaldırıldı

Cezaevindeki Muhittin Böcek gece acil olarak hastaneye kaldırıldı
Birileri vatandaşı isyan ettiren bu haksızlığa son versin: 16 TL'lik borcu 30 bin TL oldu

Birileri bu haksızlığa son versin: 16 TL'lik borcu 30 bin TL oldu
Okan Buruk, Galatasaraylı taraftarlara gecenin tek güzel haberini verdi

Galatasaraylı taraftarlara gecenin tek güzel haberini verdi
Papa 14. Leo yarın Türkiye'ye geliyor! Ziyaretin detayları belli oldu

Papa 14. Leo'nun tarihi ziyareti yarın! Tüm detaylar belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.