Manisa deprem mi oldu? SON DAKİKA! Manisa, Balıkesir ve Bursa'da deprem mi oldu, az önce deprem nerede oldu?
Güncelleme:
Son dakika Manisa deprem mi oldu? Manisa'da yaşanan hafif sarsıntı vatandaşları endişeye sevk etti. Kısa süreli olan bu sarsıntının deprem mi yoksa başka bir doğal olayın sonucu mu olduğu konusunda resmi bir açıklama bekleniyor. Peki, Bursa'da deprem mi oldu son dakika! AFAD ve Kandilli Manisa ve Bursa son depremler listesi...

Manisa'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli'den gelen son dakika gelen bilgilere göre deprem oldu! Bugün az önce meydana gelen depremin şiddeti ve merkez üssü vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Manisa'da deprem mi oldu? Manisa'da deprem oldu mu son dakika, merkez üssü neresi? Detaylar!

MANİSA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Kandilli son depremler listesi şu şekildedir:

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

AFAD son depremler listesi şu şekildedir:

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
