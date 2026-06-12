Tekirdağ’da kimya fabrikasında patlama: 1'i ağır 4 işçi yaralandı

Tekirdağ’ın Ergene ilçesindeki bir kimya fabrikasında, kimyasal dolu reaktör tankında meydana gelen sızıntı patlamaya yol açtı. Olayda 4 işçi yaralanırken, durumu ağır olan bir işçi İstanbul'a sevk edildi. Bölgede KBRN ve AFAD ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

SIZINTI ŞİDDETLİ PATLAMAYA NEDEN OLDU

Tekirdağ'ın Ergene ilçesine bağlı Velimeşe Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kimya fabrikasının üretim bölümünde hareketli dakikalar yaşandı. Fabrikadaki kimyasal dolu reaktör tankında meydana gelen sızıntı, şiddetli bir patlamaya neden oldu.

KBRN VE AFAD EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Patlama ihbarının ardından fabrikaya kısa sürede çok sayıda jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Kimyasal risk nedeniyle olay yerine Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer (KBRN) uzmanları da yönlendirildi. AFAD ve KBRN ekipleri, patlamanın ardından tesiste olası bir kimyasal sızıntı yayılımına karşı titiz bir inceleme gerçekleştirdi.

HASTANEDE ÖZEL KIYAFETLİ ÖNLEM

Patlamada yaralanan 4 işçi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kimyasal madde teması riskine karşı hastanede üst düzey önlemler alındı.

Özel koruyucu giysili ekipler, Çorlu Devlet Hastanesi'nin KBRN Dekontaminasyon Ünitesi girişine güvenlik şeridi çekerek alanı karantinaya aldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan 1 işçi, yapılan ilk müdahalesinin ardından ileri tedavi için İstanbul'a sevk edildi.

Olayın ardından jandarma ekipleri fabrikadaki patlamanın kesin nedenini belirlemek üzere geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı