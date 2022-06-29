Malatya depremi hasar oldu mu? Depremde ölen veya yaralanan var mı? 29 Haziran 2022 depremde olumsuz bir durum yaşandı mı? Vefat eden oldu mu?

Malatya depremi hasar oldu mu? Depremde vefat eden veya yaralanan oldu mu? 29 Haziran Depremde olumsuz bir durum yaşandı mı? Kandilli Rasathanesi'ne göre saat 22:31'de gerçekleşen sarsıntı, İstanbul ve çevre illerden de hissedildi. Malatya depremi hasar oldu mu? Depremde ölen veya yaralanan var mı? 29 Haziran depremde olumsuz bir durum yaşandı mı? Vefat eden oldu mu?

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU? (29 HAZİRAN ÇARŞAMBA 2022)

AFAD, " Malatya'nın Hekimhan ilçesinde saat 22.04'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." açıklamasını yaptı.

MALATYA DEPREMİNDE OLUMSUZ BİR DURUM YAŞANDI MI? VEFAT EDEN VEYA YARALALAN OLDU MU?

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde saat 22.04'te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremin derinliği 15 kilometre olarak belirlendi. Öte yandan depreme ilişkin herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

AFAD, " Malatya'nın Hekimhan ilçesinde saat 22.04'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." açıklamasını yaptı. Depreme ilişkin bilgi veren AFAD, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Hekimhan ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadelerine yer verdi.

BAKAN SOYLU: OLUMSUZ İHBAR ULAŞMADI

İçişleri Bakanı Soylu, yaşanan deprem sonrası bölge halkında "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Bakan Soylu, " Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, saat 22.04'te meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremde, Malatya genelinde ve çevre illerde herhangi bir olumsuz durum ve ihbar ulaşmamıştır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.