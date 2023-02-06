Kahramanmaraş'ta saat 04.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Malatya'da saat 18.45'te 5,1 büyüklüğünde olan deprem meydana geldi. Peki, Malatya'da deprem mi oldu? Malatya'da kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli ve AFAD'a göre kaç büyüklüğünde deprem oldu?

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Kahramanmaraş Pazarcık'ta saat 4.17'de 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem yaklaşık 30 saniye sürdü. Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da hissedilen deprem nedeniyle bazı vatandaşlar binalardan çıkarak dışarıda bekledi. Peki, Malatya'da deprem mi oldu? Malatya'da kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli ve AFAD'a göre kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar haberimizde...

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Malatya'da en büyüğü saat 18.45'te 5,1 büyüklüğünde olan deprem meydana geldi. Kahramanmaraş'ta saat 04.17'de 7,4 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından birçok ilde hissedilen depremler meydana geldi.

Kahramanmaraş Pazarcık'ta saat 4.17'de 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem yaklaşık 30 saniye sürdü. Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da hissedilen deprem nedeniyle bazı vatandaşlar binalardan çıkarak dışarıda bekledi. Şehir merkezlerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Malatya'da saat 05:06'da deprem meydana geldi. Depremin şiddeti 4.8 olarak duyuruldu.

6 Şubat tarihinde deprem haberleri peş peşe geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada Gaziantep, Adana ve çok sayıda ilde hissedilen depremin büyüklüğü 7.4 olarak duyuruldu.6.4 ve 6.5 büyüklüğünde peş peşe iki artçı yaşandı.

Malatya'da en büyüğü saat 18.45'te 5,1 büyüklüğünde olan deprem meydana geldi.