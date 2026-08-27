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Cezayir'de orman yangınları: 12 can kaybı

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Cezayir'in doğusundaki vilayetlerde çıkan orman yangınlarında ilk belirlemelere göre 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Cezayir'in doğusundaki vilayetlerde çıkan orman yangınlarında ilk belirlemelere göre 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Cezayir basınına göre, Cezayir İçişleri Bakanı Said Sayut ülkenin doğu kesiminde etkili olan yangınlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sayut, geçici bilançoya göre yangınlar nedeniyle 12 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Can kayıplarının vilayetlere göre dağılımına ilişkin bilgi veren Sayut, Bicaye'de 4, Cicel'de 5 ve Tizi Vuzu vilayetinde ise 3 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Bölgede yangınları söndürme çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Cezayir Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden dün yapılan açıklamada, bölgeyi etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle çıkan 58 orman yangınından 21'inin kontrol altına alındığı ve 37 yangına müdahalenin sürdüğü bildirilmişti.

Cezayir'de geçen ay meydana gelen büyük orman yangınlarında 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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