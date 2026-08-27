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Hürmüz Boğazı'nda tankere saldırı: yangın söndürüldü

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UKMTO, Hürmüz Boğazı'nda bir tankerin kaynağı belirsiz mühimmatla vurulduğunu, yangının kontrol altına alındığını, mürettebatın güvende olduğunu ve çevresel etki olmadığını bildirdi. Yetkililer inceleme başlattı.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda bir tankerin kaynağı belirsiz bir mühimmatla hedef alındığını ve çıkan yangının söndürüldüğünü duyurdu.

UKMTO'nun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda bir denizcilik olayına ilişkin ihbar alındığı bildirildi.

Açıklamada, yerel makamların aktardığı bilgilere göre bir tankere kaynağı bilinmeyen bir mühimmatın isabet ettiği, gemide çıkan yangının söndürüldüğü kaydedildi.

Tüm mürettebatın güvende olduğu ve ulaşılamayan kimse bulunmadığı aktarılırken, olayın herhangi bir çevresel etkiye yol açmadığı ifade edildi.

Yetkililerin olaya ilişkin inceleme başlattığı belirtilen açıklamada, bölgedeki gemilere dikkatli seyretmeleri ve şüpheli durumları UKMTO'ya bildirmeleri tavsiye edildi.

Kaynak: AA
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