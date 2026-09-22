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CHP Genel Merkezi'ne 'Siyaset zenginleşme aracı değildir' yazılı pankart asıldı

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CHP Genel Merkezi'ne 'Siyaset zenginleşme aracı değildir' yazılı pankart asıldı
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CHP Genel Merkezi binasına, 'Siyaset zenginleşme aracı değildir' ifadesi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının yer aldığı pankart asıldı. CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat, siyasetin meslek, ayrıcalık veya zenginleşme alanı değil kamu yararına hizmet alanı olduğunu belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Merkezi binasının önüne, üzerinde "Siyaset zenginleşme aracı değildir" ifadesi ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının yer aldığı pankart asıldı.

CHP Genel Merkezi binasına asılan pankartta, "Siyaset zenginleşme aracı değildir" ifadesine yer verilirken, pankartta Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı da kullanıldı.

CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat, Genel Merkez binasına asılan pankarta ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Egemenlik halka aitse siyasal iktidar da ancak kamu yararına yöneldiği ölçüde Cumhuriyetçi bir meşruiyet kazanabilir. Bu anlamda siyaset bir meslek, ayrıcalık veya zenginleşme alanı değil; toplumsal ihtiyaçların ortak akılla karşılandığı, kamusal kaynakların adil biçimde dağıtıldığı ve yurttaşların ortak geleceğinin inşa edildiği bir hizmet alanıdır" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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