Hatay siyasetinin son 15 yılına damga vuran isimlerden biri olan Doç. Dr. Lütfü Savaş, hem yerel yönetim tecrübesi hem de siyasi çizgisiyle Türkiye'nin tanıdığı bir figür haline geldi. 2009 yılında AK Parti'den başladığı siyasi yolculuğunu, 2014'te CHP'ye geçerek sürdüren Savaş, iki dönem Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı. Peki, Lütfü Savaş kimdir? Lütfü Savaş kaç yaşında, nereli, hangi partili? Lütfü Savaş CHP'den neden ihraç edilmişti? Detaylar haberimizde!

LÜTFÜ SAVAŞ KİMDİR?

Doç. Dr. Lütfü Savaş, 23 Mart 1965 tarihinde Hatay'ın Yayladağı ilçesine bağlı Dağdüzü köyünde doğdu. Çocukluk ve gençlik yıllarını Antakya'nın Havuzlar Mahallesi'nde geçirdi. 1990 yılında Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Savaş, Türkiye'nin çeşitli illerinde hekim olarak görev yaptı.

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin kuruluş sürecinde aktif rol alan Savaş, başhekim yardımcılığı ve rektör danışmanlığı gibi görevlerde bulundu. 2007 yılında doçent unvanı aldı. Akademik ve idari kariyerinin ardından siyasete atılan Savaş, milliyetçi bir çizgide siyaset yaptığını ifade ederek 2009 yılında AK Parti'den Antakya Belediye Başkanı seçildi.

LÜTFÜ SAVAŞ KAÇ YAŞINDA?

Lütfü Savaş, 23 Mart 1965 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 60 yaşındadır.

LÜTFÜ SAVAŞ NERELİ?

Lütfü Savaş, Hatay'ın Yayladağı ilçesine bağlı Dağdüzü köyünde doğmuştur. Antakya merkezde büyüyen Savaş, hem doğum yeri hem de siyasi faaliyetleri bakımından Hataylı bir isimdir.

LÜTFÜ SAVAŞ HANGİ PARTİLİ?

Siyasi kariyerine 2009 yılında AK Parti'de başlayan Lütfü Savaş, aynı yıl Antakya Belediye Başkanlığı'na seçildi. 2014 yılında Hatay Büyükşehir Belediyesi için aday gösterilmeyince partiden ayrılarak CHP'ye geçti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine partiye katılan Savaş, aynı yıl Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. 2019'da yeniden aynı göreve seçilen Savaş, 2024 yerel seçimlerine de CHP adayı olarak girdi. Ancak seçimleri kaybetti ve ardından partiyle yaşadığı kriz sonucunda CHP'den ihraç edildi.

LÜTFÜ SAVAŞ CHP'DEN NEDEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ?

Lütfü Savaş'ın CHP'den ihracı, parti içi tartışmaları tetikleyen açıklamalarıyla başladı. 2024 yılı Eylül ayında sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, "Bugünün CHP'si DEM'lenmekle meşgul. Parti olarak, terör ile bağ kuran ve terörden siyasi rant devşirenleri her kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun savunamayız" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar, başta parti yönetimi olmak üzere CHP içinde büyük tepkiyle karşılandı. Savaş, paylaşımında dolaylı olarak CHP'nin DEM Parti ile yakınlaşmasını eleştiriyor, partinin "işgal altında" olduğunu iddia ediyordu. Ayrıca açıklamasının devamında, "Bu millet yeni kurtuluş savaşını başlatır ve zaferle taçlandırır" sözlerini kullanarak CHP yönetimini doğrudan hedef aldı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), 3 Kasım 2024'te Lütfü Savaş'ı kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti. 11 Aralık 2024 tarihinde ise partiyle tüm bağları resmen koparıldı. Disiplin Kurulu, Savaş'ın parti ilkelerine aykırı davrandığına ve söylemlerinin partiye zarar verdiğine kanaat getirerek ihraç kararını oy birliğiyle aldı.

Savaş ise kendisini savunarak, "Ben sadece düşüncemi ifade ettim, ne partiye ne de bir şahsa hakaret ettim" dedi. Ayrıca, hakkında verilen ihraç kararının ardından, partiden kimsenin kendisini aramadığını belirterek bu durumu "saygısızlık" olarak değerlendirdi. Gerekirse hukuki yollarla hakkını arayacağını da söyledi.