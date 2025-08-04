Lgs yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir sorusuna yanıt arayan öğrenciler, tercih sürecinin ardından büyük bir heyecanla sonuç ekranına ulaşmak istiyor. MEB LGS 2025 tercih sonuçları sayesinde öğrenciler, hangi liseye yerleştiklerini ve nakil hakkı durumlarını anında görebilecek. Peki, LGS yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? MEB LGS 2025 tercih sonuçları!

LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

MEB LGS 2025 tercih sonuçları, 4 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek. Sonuçlar sabah saatlerinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan meb.gov.tr üzerinden yayınlanacak.

LİSE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Lise yerleştirme sonuçlarını öğrenmek için T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi ile sorgulama yapabilecek. meb.gov.tr ana sayfasında yer alacak olan "2025 LGS Yerleştirme Sonuçları" bağlantısı, öğrencilerin sonuç ekranına ulaşmalarını sağlayacak.

Bunun dışında e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden de öğrenciler, yerleştirme sonuçlarına erişim sağlayabilecek. e-Okul sistemi üzerinden hem yerleşilen okul bilgisi hem de kontenjan durumu gibi detaylar görülebilecek.

E-DEVLET'TEN LGS SONUÇLARI SORGULANIR MI?

Öğrenciler turkiye.gov.tr üzerinden "MEB Ortaöğretim Kurumlarına Yerleştirme Sonucu" hizmeti ile hangi okula yerleştirildiklerini kolaylıkla görebilir.

KONTENJAN BİLGİSİ SORGULANABİLECEK

MEB LGS 2025 tercih sonuçları ile birlikte boş kontenjanlar da duyurulacak. Bu veriler, nakil sürecine katılmak isteyen öğrenciler için önemli bir referans oluşturacak. Nakil başvuruları da aynı platformlar üzerinden yürütülecek.