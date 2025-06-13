LGS yarın mı? LGS 14 Haziran Cumartesi günü mü?

2025 yılı LGS sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından aylar öncesinden açıklanmıştı. Ancak bazı vatandaşlar, LGS 14 Haziran Cumartesi günü mü olacak diye sorgulamalar yaparak yanlış bilgiye ulaşabiliyor. Bu nedenle LGS yarın mı sorusunun doğru cevabını aktarmak büyük önem taşıyor. Peki, LGS yarın mı yapılacak? LGS 14 Haziran Cumartesi mi yoksa 15 Haziran Pazar günü mü uygulanacak? İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın paylaştığı resmi LGS 2025 sınav tarihi ve saat bilgileri…

LGS YARIN MI?

2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, 14 Haziran Cumartesi günü değil, 15 Haziran 2025 Pazar günü gerçekleştirilecektir.

LGS NE ZAMAN 2025?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı sınav takvimine göre LGS 2025, 15 Haziran Pazar günü iki oturum halinde yapılacak. Birinci oturum olan sözel bölüm saat 09:30'da başlayacak. Bu bölümde öğrenciler 50 soru cevaplayacak ve toplam 75 dakika süreleri olacak.

İkinci oturum olan sayısal bölüm ise saat 11:30'da başlayacak. Bu oturumda öğrenciler 40 soru ile karşılaşacak ve 80 dakika süre tanınacak. Toplamda sınav süresi 155 dakikayı bulacak. Bu bilgiler ışığında LGS yarın mı yapılacak diye merak edenler için açıkça belirtelim: Sınav 15 Haziran Pazar günü yapılacak.

LGS GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sınav giriş belgeleri 4 Haziran 2025 tarihinde e-Okul sistemi üzerinden erişime açılacak. Belgeler okul müdürlüklerinden fotoğraflı ve mühürlü olarak alınacak. Öğrencilerin sınav günü bu belgeyi ve geçerli kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları zorunludur.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB takvimine göre 2025 LGS sonuçları 11 Temmuz 2025 Cuma günü açıklanacak. Ardından lise tercih süreci başlayacak. Tercihler 14–24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak ve sonuçlar 4 Ağustos 2025 tarihinde duyurulacak.