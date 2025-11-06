2026 Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) sınav tarihi, öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Sınava kısa süre kala, Lgs'nin hangi gün yapılacağı ve sınavın kapsamıyla ilgili merak edilen tüm detaylar gündemde öne çıkıyor. 2026 LGS sınavı ile ilgili merak edilen detaylar haberin devamında yer alıyor. LGS sınavı ne zaman? 2026 LGS sınav tarihi belli oldu mu?

LGS SINAVI NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılı için Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav, 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacak. Bu sınav, 8. sınıf öğrencilerinin liselere yerleşmelerinde önemli bir rol oynayacak ve tüm sorular, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen öğretim programındaki konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanacak.

2026 LGS SINAV TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Evet, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi duyurusuna göre 2026 LGS sınav tarihi açıklandı. 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek sınav, öğrencilerin eğitim hayatında kritik bir dönemeç olarak kabul ediliyor. Ayrıca, 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek, yani sınav okul yılının tamamlanmasına kısa bir süre kala yapılacak.

LGS NEDİR?

LGS (Liselere Geçiş Sistemi), Türkiye'de ortaokuldan liseye geçişi belirleyen merkezi bir sınavdır. 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı bu sınav, öğrencilerin akademik bilgi düzeylerini ölçmeyi ve liselere adil bir yerleştirme sistemi sağlamayı amaçlar. LGS kapsamındaki sorular, öğrencilerin matematik, fen bilgisi, Türkçe, sosyal bilgiler ve yabancı dil gibi temel derslerdeki kazanımlarını değerlendirecek şekilde hazırlanır. Sınav sonuçları, öğrencilerin tercih ettikleri liselere yerleşmelerinde temel kriterlerden biri olarak kullanılır.