Haberler

LGS sınavı ne zaman? 2026 LGS sınav tarihi belli oldu mu?

LGS sınavı ne zaman? 2026 LGS sınav tarihi belli oldu mu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

LGS sınavının tarihi merak konusu oldu. 8. sınıf öğrencileri ve veliler, sınavın ne zaman yapılacağını öğrenmek için gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı duyurularına çevirdi. 2026 yılı için LGS'nin hangi tarihte gerçekleştirileceği ve sınav detayları merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, LGS sınavı ne zaman? 2026 LGS sınav tarihi belli oldu mu?

2026 Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) sınav tarihi, öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Sınava kısa süre kala, Lgs'nin hangi gün yapılacağı ve sınavın kapsamıyla ilgili merak edilen tüm detaylar gündemde öne çıkıyor. 2026 LGS sınavı ile ilgili merak edilen detaylar haberin devamında yer alıyor. LGS sınavı ne zaman? 2026 LGS sınav tarihi belli oldu mu?

LGS SINAVI NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılı için Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav, 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacak. Bu sınav, 8. sınıf öğrencilerinin liselere yerleşmelerinde önemli bir rol oynayacak ve tüm sorular, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen öğretim programındaki konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanacak.

LGS sınavı ne zaman? 2026 LGS sınav tarihi belli oldu mu?

2026 LGS SINAV TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Evet, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi duyurusuna göre 2026 LGS sınav tarihi açıklandı. 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek sınav, öğrencilerin eğitim hayatında kritik bir dönemeç olarak kabul ediliyor. Ayrıca, 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek, yani sınav okul yılının tamamlanmasına kısa bir süre kala yapılacak.

LGS sınavı ne zaman? 2026 LGS sınav tarihi belli oldu mu?

LGS NEDİR?

LGS (Liselere Geçiş Sistemi), Türkiye'de ortaokuldan liseye geçişi belirleyen merkezi bir sınavdır. 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı bu sınav, öğrencilerin akademik bilgi düzeylerini ölçmeyi ve liselere adil bir yerleştirme sistemi sağlamayı amaçlar. LGS kapsamındaki sorular, öğrencilerin matematik, fen bilgisi, Türkçe, sosyal bilgiler ve yabancı dil gibi temel derslerdeki kazanımlarını değerlendirecek şekilde hazırlanır. Sınav sonuçları, öğrencilerin tercih ettikleri liselere yerleşmelerinde temel kriterlerden biri olarak kullanılır.

Sahra Arslan
Haberler.com / Eğitim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manifest davasında yeni karar: İmza zorunluluğu kaldırıldı

Manifest'in "hayasızca hareket" davasında yeni karar
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane beklediği haberi aldı

Leroy Sane'ye müjde üstüne müjde
Eşini yere yatırıp defalarca bıçakladı, vatandaşlar güçlükle durdurabildi

Sokak ortasında dehşet! Yere yatırdı, araya giren kimse durduramadı
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
Manifest davasında yeni karar: İmza zorunluluğu kaldırıldı

Manifest'in "hayasızca hareket" davasında yeni karar
Heidi Klum ve kızı Leni tepkileri umursamadı: Yeni iç çamaşırı pozları yine olay yarattı!

Ünlü Model tepkileri umursamadı: iç çamaşırı pozları olay yarattı!
Cengiz Ünder'in sevgilisine aldığı hediyenin fiyatı olay oldu

Sevgilisine aldığı hediyenin fiyatı olay oldu
Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonuna damga vuran hareket

Maç sonuna damga vuran olay
Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İlkay Gündoğan'ın dönüş tarihi belli oldu

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İşte İlkay'ın dönüş tarihi
Taş ocağındaki göçükten kahreden haber! İşçinin cansız olma ihtimali kalmadı

Göçükteki işçi için tüm umutlar tükendi, arama çalışmaları durduruldu
Taksi şoförünün manevra yapıp kazayı önlediği anlar araç içi kamerasına yansıdı

Üzerlerine gelen kabusu böyle seyrettiler
Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde ölü bulundu

Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde bulundu
Yönetim Tedesco'ya İrfan ve Cenk için 'af' önerisi getirdi! Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı

Tedesco'nun önüne İrfan ve Cenk için 'af' önerisi getirildi! Anında...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.