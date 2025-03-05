Leyla CANLI izle! Adalet 5 Mart Çarşamba Leyla 24. bölüm NOW TV izleme linki var mı?

Brezilya'da yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran 'Avenida Brazi' dizisinden uyarlanan 'Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...' 5 Mart Çarşamba NOW TV'de izleyici ile buluşacak. Dizinin hikayesi, küçük yaşta annesini kaybeden ve babasının yeniden evlenmesiyle hayatı altüst olan Leyla'nın, üvey annesinden intikamını almak için verdiği mücadeleyi anlatıyor. Oyuncu kadrosunda Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri ve birçok usta oyuncu yer alıyor. Leyla Hayat Aşk Adalet CANLI izle!

LEYLA: HAYAT AŞK ADALET KONUSU NE?

Küçük yaşta annesini kaybeden ve babasından başka kimsesi olmayan Leyla'nın hayatı, babasının yeniden evlenmesiyle altüst olur. Üvey annesi Nur tarafından bir çöplüğe bırakılan Leyla, zorlu sınavlardan geçtikten yıllar sonra Nur'dan intikamını almak için geri döner. "Leyla" bu genç kadının, hayatını mahveden üvey annesine karşı vereceği mücadeleyi ve intikam arayışında aşkla sınanacağı duygusal yolculuğu ekranlara taşıyacak.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ve en sonunda Leyla, Yıldız Ailesi'nin karşısına çıkarak gerçek kimliğini açıklar. Geçmiş sırları teker teker ortaya saçılan Nur ve Mali'nin artık tek bir şansları vardır; Leyla'dan tamamen kurtulmak...

Beş parasız kalan Nur, yaşadığı skandala rağmen derneğe geri dönmeyi başarır. Leyla, Nur'un büyük planlarını engellemek için derneğe girer ve kozlarını burada paylaşırlar.

Mali ise bebeğini Nur'un öldürttüğünü öğrenir. Leyla'yı ortadan kaldırma planları yapan Nur, kendini onu adım adım ölüme götürecek bir tuzağın içinde bulur. Hem de Leyla'nın gözleri önünde...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Leyla, Nur'un kendisine kurduğu tuzakla çok zor bir duruma düşer. Nur, Leyla'nın bebeğini öldürmeye çalıştığına herkesi ikna etmeyi başarır. Civan ve Leyla evliliklerinin ardından ilk kez karşı karşıya gelirler. Köşkten ayrılmak zorunda kalan Leyla, suçsuzluğunu ispat etmek için harekete geçer. Nur'un annesi Nermin, Leyla'yı kurtaracak görüntülere sahiptir. Leyla'ya görüntüleri vermek için ise Nermin'in bir şartı vardır. Heyecanın doruğa çıktığı finalde Leyla bir yandan Nermin'den görüntüleri almaya çalışırken, diğer yandan Nur'a yaptıklarının bedelini ödetecek bir tuzak hazırlar.

Leyla dizisinin NOW TV platformlarından izleyebilirsiniz.