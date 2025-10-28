Samsun'un Ladik ilçesine atanan genç kaymakam Tuğçe Orhan, hem başarılı kariyeri hem de zarif görünümüyle kısa sürede kamuoyunun dikkatini çekti. Göreve başladığı ilk günden itibaren yerel yönetimdeki aktif tutumu, halkla iç içe yaklaşımı ve enerjik duruşuyla öne çıkan Orhan, Türkiye'nin yeni nesil kadın mülki idare amirleri arasında yer alıyor. Peki, Ladik Kaymakamı Tuğçe Orhan kimdir? Tuğçe Orhan kaç yaşında, nereli? Tuğçe Orhan hangi okul mezunu? Tuğçe Orhan'ın hayatına dair detaylar haberimizde!

LADİK KAYMAKAMI TUĞÇE ORHAN KİMDİR?

Samsun'un Ladik ilçesinde görev yapan Kaymakam Tuğçe Orhan, genç yaşına rağmen kamu yönetiminde gösterdiği başarı ve zarif duruşuyla dikkatleri üzerine çekti. 1995 yılında Elazığ'da dünyaya gelen Orhan, eğitim hayatı boyunca elde ettiği başarılarla adım adım ilerleyerek Türkiye'nin genç ve dinamik mülki idare amirlerinden biri haline geldi.

Kamu hizmetine olan ilgisi, akademik başarısı ve disiplinli çalışma tarzıyla tanınan Tuğçe Orhan, aynı zamanda kamu yönetimi alanındaki derin bilgisiyle görev yaptığı bölgelerde örnek gösterilen bir idareci profili sergiliyor.

TUĞÇE ORHAN HANGİ OKUL MEZUNU?

Tuğçe Orhan, lisans eğitimini 2017 yılında Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde tamamladı. Üniversite eğitimini dereceyle bitiren Orhan, aynı üniversitede Kamu Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisans yaparak akademik kariyerine devam etti.

Kariyerine, İçişleri Bakanlığı'nın açtığı 110. Dönem Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak adım atan Tuğçe Orhan, 21 Aralık 2021 tarihinde Elazığ Kaymakam Adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine intisap etti.

Mesleki staj döneminde önemli tecrübeler kazandı. İl merkez stajını Elazığ Valiliğinde, mülkiye müfettişi refakatinde teftiş stajını Ankara'da, kaymakam refikliği stajlarını ise Düzce'nin Akçakoca ilçesi ve Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde tamamladı. Bu süreçte devlet yönetiminin farklı kademelerinde görev alarak deneyimini artırdı.

Tuğçe Orhan, 22 ay boyunca Bolu'nun Seben ilçesinde Kaymakam Vekilliği görevini yürüttü. Görev süresi boyunca yerel halkla kurduğu samimi iletişim, idari konulardaki çözüm odaklı yaklaşımı ve sosyal projelere verdiği destekle dikkat çekti.

Yurtdışı deneyimine de sahip olan Orhan, İngiltere'nin Londra şehrinde 8 ay boyunca dil eğitimi aldı ve Birleşik Krallık'ın idari yapısı üzerine incelemelerde bulundu. Bu süreç, onun hem dil hem de uluslararası kamu yönetimi alanında kendini geliştirmesine katkı sağladı. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

TUĞÇE ORHAN KAÇ YAŞINDA?

1995 doğumlu olan Tuğçe Orhan, 2025 yılı itibarıyla 30 yaşındadır. Genç yaşına rağmen devletin önemli bir kademesinde görev alması, onu Türkiye'nin dikkat çeken kadın kaymakamlarından biri yapmaktadır. Dinamik enerjisi, güçlü hitabet yeteneği ve yönetim becerisi, görev yaptığı bölgelerde halkın sevgisini kazanmasını sağlamıştır.

TUĞÇE ORHAN NERELİ?

Tuğçe Orhan, Türkiye'nin köklü şehirlerinden biri olan Elazığ'da doğmuştur. Anadolu'nun kültürel zenginlikleri içinde yetişen Orhan, memleketinin değerlerini her zaman ön planda tutarak kamu hizmetinde görev yapmaktadır. Elazığlı kimliğini gururla taşıyan Orhan, Anadolu insanının sıcaklığını ve samimiyetini görevine de yansıtmaktadır.