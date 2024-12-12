La Nina kışı nedir, nasıl geçer? Kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den La Nina uyarısı!

Kar yağacak mı ve İstanbul'a ne zaman kar yağacak soruları gündeme geliyor. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), La Nina hava olayının önümüzdeki 3 ay içinde zayıf ve kısa süreli olmasının beklendiğini açıkladı. La Nina kışı nedir, nasıl geçer? La Nina etkisi nedir? Detaylar haberimizdedir…

LA NİNA KIŞI NEDİR?

La Nina, Pasifik Okyanusu'nun ekvatoral bölgesindeki okyanus sıcaklıklarında yaşanan değişimlerden kaynaklanan ve birkaç yılda bir meydana gelen karmaşık bir hava durumu olayıdır. Pasifik Okyanusu üzerinde etkili olan bu hava akımı, doğu ekvator bölgesindeki deniz yüzeyi sıcaklıklarının normalden 3–5 °C daha düşük olmasına neden olur. La Nina genellikle beş aydan uzun süren bir süreçtir ve küresel hava olayları üzerinde önemli etkiler yaratır.

LA NİNA NASIL GEÇER?

Meteoroloji uzmanlarına göre, yaz aylarında etkili olan sıcak hava dalgası El Niño, kasım ayıyla birlikte yerini soğuk hava dalgası La Nina'ya bırakacak. Türkiye'de kasım ayından itibaren dondurucu soğukların etkili olması ve bu kış bol kar yağışlı bir sezon geçirilmesi bekleniyor.

La Nina, Güney bölgelerde normalden daha sıcak, Kuzey bölgelerde ise daha soğuk kış sıcaklıklarına neden olabilir. Ayrıca, bu süreçte kasırga mevsimi daha şiddetli geçebilir. La Nina sırasında Pasifik kıyılarındaki sular daha soğuk ve besin açısından daha zengin hale gelir, bu da deniz ekosistemini etkiler.

KAR YAĞACAK MI?

Dünya Meteoroloji Örgütü, La Nina hava olayının önümüzdeki üç ay içinde zayıf ve kısa ömürlü olarak etkili olacağı tahmininde bulundu. El Nino ile başlayan 2024 ise en sıcak yıl olma yolunda ilerliyor.

Raporda görüşlerine yer verilen WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, "2024 yılı El Nino hava olayı ile başladı ve kayıtlardaki en sıcak yıl olma yolunda ilerliyor. La Nina olayı ortaya çıksa dahi kısa vadeli soğutma etkisi atmosferdeki rekor seviyedeki ısıyı hapseden sera gazlarının ısınma etkisini dengelemek için yetersiz kalacak." değerlendirmesinde bulundu.

Mayıstan bu yana El Nino veya La Nina koşullarının görülmediğini kaydeden Saulo, değişen iklim şartlarında yeni norm haline gelen rekor yağışlar ve seller de dahil olağanüstü bir dizi hava olayına tanık olduklarını hatırlattı.

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul'da henüz kar yağışı beklenmiyor.

Marmara Bölgesi'nde bugün hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Doğu kesimlerde ise yağmur ve sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis oluşması bekleniyor.