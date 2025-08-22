KYK yurt başvuruları ne zaman? 2025 KYK yurt başvuru tarihi belli oldu mu?

Her yıl olduğu gibi, bu yıl da YKS tercihlerini tamamlayan ve yükseköğrenim programına kabul edilen ya da ara sınıfta olan öğrenciler KYK yurt başvurusu yapabilecek. Kayıt yaptıran adaylar, seçtikleri yurt türüne göre belirlenen ücretleri ödeyecekler. KYK yurt başvuruları ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

2025 KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2025 YKS tercih dönemi 30 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. Adaylar, tercih sonuçlarının açıklanmasını heyecanla beklerken, aynı zamanda KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağını da merak ediyor. Geçmiş yıllarda Gençlik ve Spor Bakanlığı, yurt başvurularını genellikle ağustos ayının son günlerinde erişime açıyor. Bu doğrultuda, 2025-2026 eğitim yılı için de başvuruların ağustos sonunda başlaması ve adaylara belirli bir süre tanınması bekleniyor. Özellikle şehir dışındaki üniversiteleri tercih eden öğrenciler için KYK yurtları önemli bir konaklama seçeneği olduğundan, başvuru tarihlerini yakından takip etmek büyük önem taşıyor.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yurt başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacağı için, e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimlikleriyle birlikte PTT şubelerine gidip şifre almaları gerekiyor. Ayrıca, internet bankacılığı, e-imza, mobil imza veya T.C. kimlik kartı gibi diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine sahip olmaları da mümkün. Başvurular, e-Devlet'te kayıtlı öğrenim bilgilerine göre değerlendirileceğinden, öğrencilerin okul ve bölüm bilgilerinin doğru olduğundan emin olmaları önemli. Bilgilerinde hata bulunan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleri birimiyle iletişime geçerek düzeltme yaptırmaları gerekiyor. Aksi halde, hatalı veya eksik bilgilerle yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

KYK BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

2025-2026 eğitim yılı için KYK yurt başvuruları yaklaşırken, adayların hazırlıklı olması önem taşıyor. Başvuru sürecinde sorun yaşamamak ve başvurunun geçerli sayılması için aşağıdaki belgelerin eksiksiz şekilde hazırlanması gerekiyor: