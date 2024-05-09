KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM CANLI İZLE! #127916 Kuruluş Osman 159. bölüm tek parça izle!

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 159. bölümü, izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Bu bölümde Osman Bey'in Bursa yolculuğu ve orada öğrendikleri, diziye heyecanlı ve beklenmedik bir döneme giriş yapacak. Metin Günay'ın genel yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu Mehmet Bozdağ, Ozan Bodur, Atilla Engin ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ'ın kaleme aldığı Kuruluş Osman, 159. bölümüyle yine büyük beğeni topladı. KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM CANLI İZLE! Kuruluş Osman 159. bölüm tek parça izle!

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey, Yakup Bey ve İbrahim Bey'e, Alaeddin'i öldürmek için gerçek kadıyı öldürenin kim olduğunun hesabını sorar. İpler iyice gerilir. Savaş pusatları çekilir. Tam savaş başladığı anda Yunus Emre savaş meydanına gelir. Yunus Emre'nin gelişiyle iki taraf arasındaki husumet nasıl bir boyuta taşınacaktır? Bala Hatun, Uç Pazar'a gitmiş Ahmet'in katliyle ilgili soruşturmalara başlamıştır. Ahaliden biri sorgulama esnasında Ulcay'ı gördüğünü söyler. Ulcay bu durum karşısında ne yapacaktır?

Elçim Hatun ve Holofira obada karşı karşıyadır. Elçim Hatun Holofira'nın gitme meselesini sorgular. Holofira gitmekten vazgeçtiğini söyler.Bala Hatun obadaki işleri ele almışken Osman Bey'in yokluğunu sorgular. Kimse Osman Bey'in nereye gittiğini bilmemektedir.

Yakup Bey ve İbrahim Bey de Bursa ve İznik'i alıp Osman Bey'i etkisiz kılma planları yaparlar. Osman Bey ise Bursa'ya gitmiştir. Osman Bey bir başına Bursa'ya giderek neyi hedeflemektedir? Yakup Bey ve İbrahim Bey'e rağmen Osman Bey Bursa'dan istediğini elde ederek dönebilecek midir?

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI

Oyuncular: Burak Özçivit (Osman Bey), Özge Törer (Bala Hatun), Emre Bey (Orhan Bey), Mirza Bahattin Doğan (Yakup Bey), Yusuf Gökhan Atalay (Yunus Emre), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Berk Erçer (Konur), Erkan Bektaş (İbrahim Bey), Ümit Kantarcılar (Ulcay), Emre Dinler (Mehmet Bey), Ö. Faruk Aran (Alaeddin Bey), Leya Kırşan (Fatma Hatun), Ecem Sena Bayır (Holofira), Belgin Şimşek (Gonca Hatun), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Bengi Öztürk (Melike Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Şekip Taşpınar (Gündüz Bey), Yulduz Rajabova (Elçim Hatun), Tezhan Tezcan (Temirboğa), Turpal Tokaev (Turahan), Murat Boncuk (Aykurt), Ali Osman Arıkbaş (Gazi Alp)

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