Kuruluş Osman'ın Malhan Hatun'unun eşi Arka Sokaklar'ın yıldızı çıktı! 6 milyonluk jest yapmıştı

Kuruluş Osman dizisinde Malhan Hatun karakterini canlandıran ve adından sıkça söz ettiren Yıldız Çağrı Atiksoy'un eşi Arka Sokaklar'ın yıldızı çıktı. Ünlü oyuncunun özel hayatı magazin gündeminde sık sık yer buluyor. Atiksoy, Arka Sokaklar'da Komiser Sinan rolünde oynayan Berk Oktay ile 2022 yılında nikah masasına oturmuştu. Berk Oktay, evliliklerinin birinci yıl dönümü için eşine 6 milyonluk jest yapmıştı.

Kuruluş Osman'da Malhan Hatun rolünde oynayan Yıldız Çağrı Atiksoy'un özel hayatı mercek altına alınıyor. Sosyal medyayı da bir hayli aktif kullanan ünlü oyuncunun eşi de kendisi gibi yıldız bir oyuncu. Arka Sokaklar ile ünlenen Berk Oktay, Malhan Hatun'un gerçek hayattaki eşidir.

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022 yılının 14 Şubat'ında nişanlanmış ve yaz aylarında nikah masasına oturmuştu. Çiftin evlilikleri magazin gündeminde kendisine yer bulmuştu.

Berk Oktay evliliğinin birinci yıldönümünde eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'a büyük bir jest yapmıştı. Berk Oktay, eşine birinci yıldönümü hediyesi olarak Kıbrıs'tan ev almıştı. Yakışıklı oyuncu, İskele'de Long Island olarak adlandırılan bölgedeki sahil evine 180 bin Pound, yani yaklaşık 6 milyon lira ödeme yapmıştı.

Eşinin Kıbrıs'I çok sevdiğini bilen Berk Oktay, onu şaşırtmak için böyle bir sürpriz yapmış. Ünlü çift sık sık sosyal medya hesaplarından mutlu anlarının paylaşımlarını yapıyor.

YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

1 Nisan 1986 yılında İzmir, Karşıyaka'da dünyaya gelen ünlü oyuncu Yağmurdan Sonra ve Bahar Dalları dizileriyle kariyerine adım attı. Kayıp Prenses projesinin ardından ilk büyük çıkışını Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde Berrin karakteriyle yaptı.

Yedi Güzel Adam, Savaşçı ve Şampiyon dizileri de Yıldız Çağrı Atiksoy'un yer aldığı diğer projeler oldu.

Atiksoy, Kuruluş Osman'da 'Malhan Hatun' karakterini canlandırıyor.

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