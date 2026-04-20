Fenerbahçe'nin Konyaspor maç kadrosunda beklenmedik eksik

Fenerbahçe'nin, Türkiye Kupası çeyrek final maçında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Marco Asensio ve Edson Alvarez maç kadrosunda yer almadı. Ayrıca Malili futbolcu Dorgeles Nene de takımının yanında olamadı.

NENE'NİN SON DURUMU

A Spor'un haberine göre; Dorgeles Nene, hafif ağrıları nedeniyle Münih'te kısa bir tedavi süreci geçiriyor. Yıldız oyuncu, bu nedenle Konyaspor maçının kadrosunda yer alamadı.

İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu:

Ederson Moraes, Mert Günok, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Kamil Efe Üregen, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Fred Rodrigues, Oğuz Aydın, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca, Sidiki Cherif.