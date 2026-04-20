Fransa'da X'e açılan soruşturma kapsamında Elon Musk ifadeye çağrıldı

Fransız yargısı, ABD merkezli sosyal medya şirketi X hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Elon Musk'ı ifadeye çağırdı. Soruşturma, algoritma değişiklikleri ve çocuk istismarı gibi ciddi suçlamaları içeriyor.

Fransız yargısı, ABD merkezli sosyal medya şirketi X hakkında Paris'te açılan soruşturma kapsamında şirketin sahibi Elon Musk'ı ifadeye çağırdı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, algoritmalarını yabancı müdahalelere imkan verecek şekilde değiştirmek, insanlığa karşı suçlar ve çocuk istismarına yönelik içerikler bulundurmak gibi konulardan X şirketi hakkında açılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Paris Savcılığı 2025 yılında başlatılan soruşturma kapsamında X platformunun sahibi ve Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın bugün, soruşturmaya konu olan olaylar sırasında yönetici pozisyonunda olan Linda Yacarino'nun ise 24 Nisan için ifadeye çağrıldığını bildirdi.

Savcılık, Elon Musk'ın ifade vermeye gelmemesinin soruşturmanın işleyişini etkilemeyeceğini kaydetti.

Rönesans Milletvekili Eric Bothorel'in 2025'te, hakkında farklı şikayetler bulunan X platformuyla ilgili suç duyurusunda bulunmasının ardından Paris Savcılığı, şirket hakkında soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında X'in Paris ofislerinde Şubat 2026'da arama yapılmış, bu durum Musk tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
