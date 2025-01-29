Kuruluş Osman 179. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Kuruluş Osman dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Kuruluş Osman 179. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Kuruluş Osman 179. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 29 Ocak Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ulugan'ın Osman Bey'in topraklarında yaydığı zehrin etkisi büyümektedir. Bir yanda devleti diğer yanda milletinin canı olan Osman Bey ikisinden de vazgeçmemekte kararlıdır. Osman Bey'i zorlu karar alma sürecinde neler beklemektedir? Osman Bey kimsenin göze alamayacağı zor bir karar verir. Ahalisinin canı için kendi canından feragat edip Ulugan'a teslim olur. Osman Bey'i düştüğü bu cenderede neler beklemektedir?

OSMAN BEY VE TÜRKLERİN KADERİ

Osman Bey, Ulugan'ın elindedir. Lucas ve Sofia'yla anlaşan Ulugan evvela Osman Bey'in itibarını yerle bir etmek ister. Onu zincirleyerek zafer nişanesi olarak gezdirir. Esaret altındayken dahi düşmanlarına boyun eğmeyen Osman Bey'i neler beklemektedir? Hiçbir zaman yılmayan Osman Bey, Ulugan'ın elinden kurtulabilecek midir?

BALA VE BEGÜM HATUN YÜZLEŞİYOR

Kayı obasında sular durulmaz. Bala Hatun ve Begüm Hatun yüzleşir. Begüm Hatun'un, Osman Bey'e sevdalı olduğu ve bu sebeple hatunlar arasında fitne yaydığı aşikâr olur. Begüm Hatun'a haddini bildiren Bala Hatun onu obadan göndermek için nasıl bir hamle yapacaktır? Begüm Hatun'un, Bala Hatun'a duyduğu kıskançlık nelere sebep olacaktır?

İLBAY'IN İHANETİ

Öte yanda İlbay, Osman Bey'in postuna oturur. Begüm Hatun, ihanetini gözler önüne seren İlbay'a karşı hiç beklemediği bir hamle yapar. Bu hamle nelere sebep olacaktır?

ORHAN BEY KURTULUYOR

Orhan Bey, Altuga'nın elinde asılmaktayken Alaeddin Bey ve alplar yetişir. Orhan Bey kurtulur. Orhan Bey'ler, Osman Bey'i ve mülklerini kurtarmak için ne yapacaktır?

HOLİFİRA, ORHAN BEY'E BABA OLACAĞI MÜJDESİNİ VEREBİLECEK Mİ?

Dört bir yanda kara haberler yayılırken Holofira Bala Hatun'a umut dolu bir haber verir. Gebe olduğunu söyler. Ulugan ve nökerlerinin Kayı obasına yaptığı baskın mutluluğu kursakta bırakır. Bala Hatun'lar Moğol'un baskınından kurtulabilecek midir? Holofira, Orhan Bey'e baba olacağı müjdesini verebilecek midir?

KURULUŞ OSMAN 179. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman 179. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman takip sayfası için tıklayınız .

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI

ORHAN BEY

Oyuncu Emre Bey'in canlandıracağı Orhan Bey babasının yolundan ilerleyecek. Karacahisar Bey'i Emre Bey, Osman Bey'in postu için en güçlü aday olacak. tratejik zekasıyla öne çıkan Orhan Bey, savaşı sadece fiziksel güç olarak değil bir akıl mücadelesi olarak görecek ve birçok rakibini alt edecek.

YAKUP BEY

Germiyanoğlularının Bey'i Yakup Bey'i Mirza Bahattin Doğan canlandıracak. Yakup Bey, Türk'ün ve İslam'ın birliğine hizmet eden siyasi bir dehadır. Yakup Bey'in hayali devlet kurmak, sultan olmaktır. Bunun için sarayına alimleri doldurur. Ordusunu güçlendirir. Bir süre sonra Anadolu'nun hakimi Selçuklu Devlet'iyle aynı güce sahip olur.

YUNUS EMRE

Gökhan Atalay'ın oynayacağı Yunus Emre tarihte büyük bir iz bırakmıştır. Şiirleri, Anadolu'nun her yanına yayılmıştır. Yunus Emre'nin yolu sonunda Kayılara rastlayacak. Osman Bey'de cihana kök salacak devletin izlerini görecek. Osman Bey'e ve Orhan Bey'e düştükleri dar durumlarda manevi desteklerde bulunacak.

SAADET HATUN

Yakup Bey'in hatunu Saadet Hatun'u oynayacak isim Sevil Akı olacak. Saadet hanım güç için yaşayan bir kadındır. Germiyanoğlu Bey'inin hatunu olmak onun için çok kıymetlidir. Saadet Hanım için bütün istikbal biricik evlatları, gözünden sakındığı Şehzade Mehmet ile Gonca Hatun'dur.

MEHMET BEY

Yakup Bey'in hırslı büyük oğlu Mehmet Bey, hırslarının esiri olduğu için Osmanoğullarını en büyük rakibi görür bu yüzden Orhan'ın elinde olan her şeyi alması gerektiğini düşünür. Bu karakteri genç oyuncu Emre Dinler canlandıracak.

ALAEDDİN BEY

Alaeddin Bey karakteri genç oyuncu Ömer Faruk Aran tarafından canlandırılacak. Alaeddin dedesi Edebalı'nın tedrisatından geçerken ahilerden ve annesinden silah eğitimi almıştır ve kendini çok iyi eğitmiştir. Silah kullanmada usta olmasının yanında çevikliği sayesinde kendinden çok daha güçlü savaşçılara karşı fiziksel özelliklerini avantaja dönüştürmeyi bilmektedir.

FATMA HATUN

Osman Bey'in sır küpü Fatma Hatun ağabeylerine çok bağlıdır. Ailesinin sorunlarıyla her daim ilgilenen Fatma Hatun rolünde Leya Kırşan'I göreceğiz.

VASILIS

Genç oyuncu Rıdvan Aybars Düzey dizide Vasilis rolünde olacak. Vasilis, manastırlarda Türklere karşı kin ve nefretle büyümüştür. Türkler'e karşı dinmeyecek bir öfke barındırmaktadır. Amacı Türklerin destanlarını sonlandırmaktır.

GONCA HATUN

Belgin Şimşek'in oynayacağı Gonca Hatun dizide Yakup Bey'in kızı olacak. Babası Yakup Bey'e sadıktır. Devletinin ikbali ve mutluluğunu çok önemser. Bunun için yapmayacağı şey yoktur.