Kurbağaların rahatça çiftleşmesi için yapılan aşk tünelinde inşaat sona erdi

New York'un Suffolk bölgesinde, nesli tehlike altındaki kurbağa türlerinin çiftleşme döneminde güvenli geçiş yapabilmesi için özel bir alt geçit inşa edildi. Brookhaven Karayolu Müdürü Dan Losquadro, projenin Long Island'da bir ilk olduğunu ve yaklaşık 40 bin dolara mal olduğunu açıkladı.

GÜVENLİ GEÇİŞ İÇİN EKLEME YAPILDI

Proje tamamlandıktan sonra, tüneli daha işlevsel hale getirmek için yeni bir alüminyum yönlendirme bariyeri de eklendi. Bu çit sayesinde kurbağaların yoğun trafikli yola çıkması engelleniyor ve doğrudan tünele yönlendirilerek güvenli geçiş sağlanıyor.

HER YIL YÜZLERCE KURBAĞA EZİLİYORDU

Bölgede yaşayan odun kurbağaları, bahar çığırtkanları ve gri ağaç kurbağaları her yıl çiftleşme döneminde kuruyan doğu göletinden karşı tarafa geçmek için ana yolu kullanmak zorunda kalıyordu. Bu zorunlu geçiş, her yıl yüzlerce kurbağanın araçlar tarafından ezilerek ölmesine neden oluyordu.

TÜRKİYE'DE DE BENZER BİR SES YÜKSELMİŞTİ

Yalnızca ABD'de değil Türkiye'de de benzer bir yaşanıyor. Kütahya'nın Domaniç ilçesinde yaklaşık 5 bin yıldır çiftleşmek için göç eden kurbağalar, Domaniç-İnegöl karayolundan hızla geçen araçların arasından birbirlerinin sırtında karşıya geçiyor.

"TÜNEL ŞEKLİNDE ALT GEÇİTLER YAPILMALI"

Kurbağaların yoldan geçişlerinde araçlar tarafından ezilmesi sonucu telef olmasına üzüldüklerini ve bu konuda Karayollarına başvuracaklarını vurgulayan Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklamada "Çözüm olarak Karayolları Genel Müdürlüğünün kurbağaların geçiş noktası olan yerlerde tünel şeklinde alt geçitler yapması, bu canlıların telef olmalarını önleyecektir diye düşünüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.