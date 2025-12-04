Haberler

Kurbağaların rahatça çiftleşmesi için yapılan aşk tünelinde inşaat sona erdi

Kurbağaların rahatça çiftleşmesi için yapılan aşk tünelinde inşaat sona erdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de nesli tehlike altında olan odun kurbağaları, bahar çığırtkanları ve gri ağaç kurbağalarının çiftleşme döneminde karayolundan güvenli geçiş yapabilmeleri için "Aşk tüneli" adı verilen bir alt geçit inşa edildi. Alüminyum yönlendirme bariyerini de ekleyerek çalışmalarını sonlandıran ekipler, ölümlerin büyük oranda azaldığını kaydetti. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'de de benzer bir ses yükselmiş ve Kütahya'nın Domaniç ilçesinde kurbağalar için tünel talebinde bulunulmuştu.

New York'un Suffolk bölgesinde, nesli tehlike altındaki kurbağa türlerinin çiftleşme döneminde güvenli geçiş yapabilmesi için özel bir alt geçit inşa edildi. Brookhaven Karayolu Müdürü Dan Losquadro, projenin Long Island'da bir ilk olduğunu ve yaklaşık 40 bin dolara mal olduğunu açıkladı.

GÜVENLİ GEÇİŞ İÇİN EKLEME YAPILDI

Proje tamamlandıktan sonra, tüneli daha işlevsel hale getirmek için yeni bir alüminyum yönlendirme bariyeri de eklendi. Bu çit sayesinde kurbağaların yoğun trafikli yola çıkması engelleniyor ve doğrudan tünele yönlendirilerek güvenli geçiş sağlanıyor.

HER YIL YÜZLERCE KURBAĞA EZİLİYORDU

Bölgede yaşayan odun kurbağaları, bahar çığırtkanları ve gri ağaç kurbağaları her yıl çiftleşme döneminde kuruyan doğu göletinden karşı tarafa geçmek için ana yolu kullanmak zorunda kalıyordu. Bu zorunlu geçiş, her yıl yüzlerce kurbağanın araçlar tarafından ezilerek ölmesine neden oluyordu.

TÜRKİYE'DE DE BENZER BİR SES YÜKSELMİŞTİ

Yalnızca ABD'de değil Türkiye'de de benzer bir yaşanıyor. Kütahya'nın Domaniç ilçesinde yaklaşık 5 bin yıldır çiftleşmek için göç eden kurbağalar, Domaniç-İnegöl karayolundan hızla geçen araçların arasından birbirlerinin sırtında karşıya geçiyor.

"TÜNEL ŞEKLİNDE ALT GEÇİTLER YAPILMALI"

Kurbağaların yoldan geçişlerinde araçlar tarafından ezilmesi sonucu telef olmasına üzüldüklerini ve bu konuda Karayollarına başvuracaklarını vurgulayan Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklamada "Çözüm olarak Karayolları Genel Müdürlüğünün kurbağaların geçiş noktası olan yerlerde tünel şeklinde alt geçitler yapması, bu canlıların telef olmalarını önleyecektir diye düşünüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Yaşam
Türkiye bu olayı konuşuyor! İşte Büyükçekmece Adliyesi'ndeki 154 milyonluk vurgunun tüm detayları

Çöp poşetiyle çıkarmış! İşte adliyedeki büyük vurgunun tüm detayları
Cizre provokasyonuna imza atan Barzaniler'den Suriye ile ilgili skandal talep

Cizre provokasyonu sonrası Barzaniler'den skandal Suriye talebi
Herkes bu ilanı konuşuyor! Papa'nın ziyaretinden saatler sonra satışa çıkarıldı

Papa'nın ziyaretinden saatler sonra internette satışa çıkarıldı

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne olduysa derbiden sonra oldu! Galatasaray'da şok ayrılık

Ne olduysa derbiden sonra oldu! Galatasaray'da şok ayrılık
Kilosu 175 liradan, günde 600 kilo satıyor! Havaların soğumasıyla yıldızı parladı

Kilosu 175 TL'den, 600 kilo satıyor! Soğuk havada yıldızı parladı
11. Yargı Paketi'nin ilk 15 maddesi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi

On binlerce mahkuma tahliye yolu! 15 madde Meclis'te kabul edildi
Terör örgütünden Türkiye'ye küstah suçlama! Gözdağı verip utanmadan bir de şart koştu

Türkiye'ye küstah suçlama! Gözdağı verip utanmadan bir de şart koştu
Ne olduysa derbiden sonra oldu! Galatasaray'da şok ayrılık

Ne olduysa derbiden sonra oldu! Galatasaray'da şok ayrılık
Taraftarlar şokta! Osimhen'in gideceği tarih belli oldu

Taraftarlar şokta! Osimhen'in gideceği tarih belli oldu
Inter güle oynaya çeyrek finale çıktı

Yok böyle maç! Rakibi resmen sahadan sildiler
7 yaşındaki üvey kardeşini döverek öldüren ablaya tahliye: İşte ilk sözleri

7 yaşındaki üvey kardeşini döverek öldüren ablaya tahliye
Bahçeli'den Papa ziyaretine tepki: Konsilin İznik'ten tekrar canlandırılmasına suskun kalmayız

Bahçeli'den çok tartışılan görüntüye sert tepki: Seyirci kalmayız
Aylardır ortalıkta yoktu! Necati Şaşmaz'ın son hali ortaya çıktı

Aylardır gözlerden uzak olan Necati Şaşmaz'ın son hali ortaya çıktı
'Kitap okumak cahilliktir' diyen sahaf herkesi kandırmış! Gerçek çok başka çıktı

"Kitap okumak cahilliktir" diyen sahaf herkesi kandırmış
Nereden nereye! Bir zamanlar güvenlikti şimdi 100 bin liralık mont giyiyor

Bir zamanlar güvenlikti şimdi 100 bin liralık mont giyiyor
Vatandaştan haklı isyan! Kapıya bakınca gözlerine inanamadı

Vatandaştan haklı isyan! Kapıya bakınca gözlerine inanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.