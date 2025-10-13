Yapay zekâ alanında Türkiye'nin teknoloji hamlesi olarak öne çıkan Kumru AI, tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirilmiş yerli bir büyük dil modeli (LLM) olarak dikkat çekiyor. Peki, Kumru AI sahibi kim? Yerli yapay zeka Kumru AI kurucusu kim? Yerli yapay zeka Kumru AI özellikleri neler, nasıl kullanılır, ücretli mi? Detaylar haberimizde...

KUMRU AI SAHİBİ KİM?

Türkiye'nin yerli büyük dil modeli olan Kumru AI, yazılım ve teknoloji şirketi VNGRS tarafından geliştirilmiştir. Kumru'nun sahibi doğrudan bir birey değil, bu teknolojik altyapıyı kuran şirketin ta kendisidir. 2025 yılı Nisan ayında VNGRS, Türkiye'nin önde gelen kripto platformlarından biri olan BtcTurk Girişim tarafından satın alınmıştır. Bu gelişmeyle birlikte Kumru AI, artık BtcTurk Teknoloji bünyesinde geliştirilmeye devam etmektedir.

Bu satın alma, Türkiye'nin yapay zeka alanındaki stratejik hamlelerinden biri olarak görülmekte, özellikle yerli ve milli teknoloji üretimi konusunda önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

YERLİ YAPAY ZEKA KUMRU AI KURUCUSU KİM?

Kumru AI'nin arkasındaki girişim olan VNGRS'in kurucusu, Türk yazılım geliştirici ve girişimci Deniz Oktar'dır. Kumru AI, Oktar'ın liderliğinde geliştirilen, tamamıyla Türk mühendislerden oluşan bir ekip tarafından yaratılmıştır.

Kurucu isim olarak Deniz Oktar'ın öne çıkmasının temel sebebi, VNGRS şirketinin fikirsel ve teknik liderliğini üstlenmesidir. Kumru projesi, Oktar'ın yapay zeka vizyonunun ve Türkçe dil teknolojilerine olan katkısının bir sonucudur.

DENİZ OKTAR KİMDİR?

M. Deniz Oktar, 1974 yılında İstanbul'da doğmuş bir Türk girişimci ve yazılım uzmanıdır. 2025 itibarıyla 51 yaşındadır. Koç Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği eğitimi almış ve teknoloji sektöründe 15 yılı aşkın tecrübeye sahiptir.

Yazılım geliştirme, bulut bilişim, yapay zeka ve yenilikçi ürün tasarımı alanlarında uzmanlaşmış olan Oktar, aynı zamanda VNGRS'in kurucu ortağı ve CEO'su olarak bilinir. Sosyal medya profillerinde yazılıma olan tutkusunu sıkça dile getiren Oktar, Kumru AI gibi büyük ölçekli projelerde aktif rol alarak Türkiye'nin teknoloji alanındaki bağımsızlık hedeflerine katkıda bulunmuştur.

YERLİ YAPAY ZEKA KUMRU NEDİR, NASIL KULLANILIR?

Kumru AI, Türkçe diline özel olarak sıfırdan geliştirilen büyük bir dil modelidir (LLM). 7,4 milyar parametreye sahip olan bu model, Türkçe'nin yapısal ve anlamsal zenginliklerini yüksek doğrulukla anlayabilmesi için özel olarak eğitilmiştir.

Modelin eğitim süreci 45 gün boyunca, NVIDIA H100 ve H200 GPU'ları üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte 500 GB'lık Türkçe veri seti kullanılmış, ilk aşamada 300 milyar örnek, ikinci aşamada ise 1 milyon örnek işlenmiştir. Kumru, deyimlerden bağlam ilişkilerine kadar Türkçenin derinliklerine hâkim bir altyapı sunar.

Kumru AI'nin kullanımı oldukça kolaydır:

Web tabanlı arayüz sayesinde kullanıcılar doğrudan metin girişi yaparak Kumru ile etkileşime geçebilir.

Geliştiricilere özel API desteği sunulması planlanmaktadır.

Kumru'nun küçük boyutlu versiyonu olan Kumru-2B, masaüstü ve mobil cihazlarda çalışabilecek şekilde optimize edilmiştir.

Bu versiyon, yalnızca 4,8 GB bellekle çalışabildiği için bireysel kullanıcıların bile erişimine uygundur.

Kumru, soru-cevap, metin özetleme, içerik oluşturma, belge analizi, metin sınıflandırma ve daha birçok doğal dil işleme görevinde kullanılabilir.

KUMRU AI ÖZELLİKLERİ NELER?

Kumru AI'nin öne çıkan teknik ve işlevsel özellikleri şu şekildedir:

7,4 milyar parametreli model: Yüksek doğrulukla metin anlama ve üretme yeteneği

Tamamen Türkçe odaklı: Deyimler, atasözleri ve Türkçenin bağlamsal yapısını analiz edebilme kapasitesi

Mistral-v0.3 temelli mimari: Modern açık kaynak altyapı ile maksimum verim

8.192 jeton bağlam uzunluğu: Uzun metinleri tek seferde anlayabilme yeteneği

Kodlama ve İngilizce desteği: Sadece Türkçeyle sınırlı kalmadan teknik metinleri de anlayabilir

Optimize donanım uyumu: 16 GB VRAM'e sahip ekran kartlarında çalışabilir (örneğin RTX 3090)

Kumru-2B açık kaynak versiyonu: Geliştiriciler ve kurumlar için hafif sürüm

Bu özellikler, Kumru'yu hem bireysel kullanıcılar hem de kurumsal çözümler için ideal bir yapay zeka aracı haline getiriyor.

KUMRU AI ÜCRETLİ Mİ?

Kumru AI'nin şu an için tam kapsamlı ticari kullanım koşulları netleşmemiştir. Ancak modelin demo sürümüne web üzerinden sınırlı erişim sağlanabilmektedir. Küçük boyutlu açık kaynak modeli olan Kumru-2B ise ücretsiz olarak indirilebilmekte ve yerel cihazlarda çalıştırılabilmektedir.