Kahramanmaraş'ta ve 10 ilde yaşanan depremlerin ardından Malatya'nın ilçeleri merak edildi. Depremde etkilenen Kuluncak ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ve hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. Peki, Kuluncak nerede? Kuluncak ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Kuluncak ilçesi hangi ile bağlı?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Malatya'da da birçok artçı sarsıntı oluştu. Malatya'nın Kuluncak ilçesi merak edildi. Peki, Kuluncak nerede? Kuluncak ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Kuluncak ilçesi hangi ile bağlı? İşte detaylar haberimizde...

KULUNCAK NEREDE?

Kuluncak, Malatya ilinin bir ilçesidir.

Nüfus: 8,384

Yüzölçümü: 683 km² (263 mil²)

KULUNCAK İLÇESİNİN NÜFUSU NEDİR?

Malatya'da yer alan Kuluncak ilçesinin nüfusu 8,384'dür.

KULUNCAK HANGİ İLE BAĞLI?

Kuluncak, Malatya iline bağlı bir ilçedir.

Tarih

İlçenin yerleşim tarihi 100 veya 120 yıl öncesine dayanmaktadır. Yıllar önce yayla hayatı sürdüren Bıyıkbogazı, Başören, Konaktepe ve Karıncalık mahallesi sakinleri, kışın sığınak olarak kullanılan Kuluncak'ta sürüleriyle birlikte barınmak amacıyla ilçeye de kışı geçirmek üzere yerleşmişlerdir. Özellikle Konaktepe ve Başören köyleri yaylalarında oturanlar zamanla su kıyısı olan kuytu yerde yerleşik düzene geçerek Kuluncak'ın oluşmasına zemin hazırlamışlardır. İlçenin adı, kuytu bir alanda olduğu için kuytucak kelimesinden geldiği sanılmaktadır. Daha sonra Kuluncak olarak değişmiştir.

Coğrafi durum

Kuluncak ilçesi Malatya iline 110 km. mesafede olup il merkezinin kuzey batısında bulunmaktadır. Kuluncak İlçesi sınırları mülki taksimata göre belirlenmiş olup, kuzeyde Sivas ili Kangal İlçesi ile 25 km., doğuda Malatya ili Hekimhan ilçesi ile 46 km, güney ve güneybatıda Malatya ili Darende ilçesi ile 22 km., batıda Sivas ili Gürün İlçesi ile 26 km'lik mülki sınırlar ile çevrilmiş olup, toplam 119 km'lik mülki sınırlara sahiptir. Hekimhan ilçesine 27 km, Darende ilçesine 47 km, Sivas'ın Kangal ilçesine 110 km, Gürün ilçesine de 80 km mesafede bulunmaktadır.

Arazinin büyük bölümü dağlık ve engebelidir. Ortalama rakım 1250-1350m civarında olup ortalama eğim 40 derecedir. İlçe genel olarak vadi içerisine kurulu olup Tohma Çayı üzerinde konuşlanmıştır.

İdari yapı

Önceleri Darende ilçesine bağlı bir kasaba olan Kuluncak 1972 yılında belde ve 20 Mayıs 1990 tarihinde ilçe statüsünü almıştır.

30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimleriyle birlikte yeni büyük şehir yasasından dolayı köylerin tamamı mahalle statüsü kazanmış olup, ilçeye bağlı olan Sofular Belediyesi tüzel kişiliği sona erdirilerek mahalleye dönüştürülmüştür. Bu nedenle ilçeye bağlı toplam 28 idari birim (mahalle) mevcuttur.

Yeraltı kaynakları

İlçe yer altı kaynakları bakımından oldukça zengin bir yapıdadır. Başta toryum, demir, çinko, altın, manganez olmak üzere birçok maden sondajı yapılmaktadır. İlçede faal bir mermer ocağı bulunmaktadır. Ayrıca Alvar köyünde bulunan termal suyun sondaj çalışmaları yapılmaktadır.

Kültürel miras

Eşref Höyük, Kabak Abdal Türbesi, Genç Roma Dönemi'ne ait olan zemin üzerine Mozaik Sütunlar ve Bicir köyü taşlı tarla mevkiinde bulunan Bicir Yamaç Yerleşimi sayılabilir.