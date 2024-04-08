Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi neden yok? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkamayacak. Her hafta pazartesi akşamı yayınlanan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bu akşam yayın akışında yer almıyor. "Bu akşam Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi neden yok, yeni bölüm ne zaman?" sorusuna cevap arıyorlar.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selahaddin, Gregor tarafından işgal edilen obasını kurtarmak için harekete geçmiş, kendine yakalanmış süsü vererek obaya sızmayı başarmıştır. Ahit sandığını geri alabilmek için Mevdud ile buluşan Avram ise Mevdud tarafından köşeye sıkıştırılmıştır. Selahaddin ile karşı karşıya gelen Gregor, ağır bir yenilgiyle obadan kaçar. Mevdud ise Avram'ın oyununu bozmakla kalmaz, altınlara da el koyarak Avram'ı serbest bırakır. Obasını kurtaran Selahaddin Gazze fethi için hazırlıklara başlayacakken Mevdud'un verdiği bir kararla bir kez daha şok olur. Selahaddin'in giderek yükselmesini içine sindiremeyen Mevdud, Selahaddin'in obasının başına Karategin'i atar. Selahaddin bu durumu asla kabul etmezken tekrar karşı karşıya gelen Karategin ve Selahaddin arasında ipler gerilir. Yenilgiye uğrayan Avram ise yeni planını devreye sokar. Şam'a dönmek üzere yolda olan Sultan Nureddin ve adamlarını esir eder. Avram'ın ve Haçlıların elinde artık büyük bir koz vardır. Mevdud ve Karategin'e rağmen Gazze fethi için hazırlık yapmak isteyen Selahaddin, Avram'ın Sultan Nureddin'i esir aldığını öğrenir. Sultan Nureddin'in Avram ve Haçlıların elinde esir düşmesi Zengi Devleti içerisinde de karışıklığa sebep olur. Mevdud, Sultan Nureddin'i kurtarabilmek için sandığı vermeye hazırdır. Ahid sandığını geri alabilmek için gözünü karartan Avram, amacına ulaşabilecek midir? Mevdud, Avram'ın Sultan Nureddin'in canına karşılık istediği ahid sandığını Avram'a teslim edecek midir? Sultan Nureddin'i kurtarmak için harekete geçen Selahaddin, Sultan Nureddin'i düşman elinden almayı başarabilecek midir?

SELAHADDİN EYYUBİ DİZİSİ KONUSU NE?

Haçlı istilalarının İslam Alemini kasıp kavurduğu 12.yy da Müslümanlar arasındaki birlik ve düzen bozulmuş, başta mukaddes şehir Kudüs olmak üzere birçok İslam toprağı Haçlıların eline geçmiştir. Selahaddin, "Cihana adalet Kudüs'e hürriyet" anlayışıyla yetişmiş, bu uğurda Haçlılar ile cenk eden Zengi Devleti himayesindeki Serhad Gazileri'nin başıdır. Tapınak Şövalyeleri, Kudüs'ün kilidi olan Askalan şehrini kuşatırlar. Askalan düşerse Kudüs güçlenecek, Zengi toprakları da tehlike altında olacaktır. Selahaddin buna engel olmak için Askalanlılar'a yardım etmek ister. Fakat büyük bir sorun vardır: Askalanlılar, Zengilere düşmandır. Bu sebeple devlet divanından Selahaddin'e izin çıkmaz. Fakat Selahaddin divan kararına rağmen Askalanlılar'a yardıma gider. Selahaddin'i şimdi zorlu engeller bekliyordur. Bu zorlu savaşın ortasında Askalan emirinin kızı Süreyya ile aralarında sevda kıvılcımı tutuşur. Fakat bu savaşta birlik olsalar da ikisi de düşman taraftadır. Yüreklerine düşen sevda kıvılcımı büyüyecek midir yoksa bu savaş düşmanlıkları daha da mı alevlendirecektir? Selahaddin, Askalan'ı kurtarıp hedefine ulaşabilecek midir? Devletin ve sultanın emrini çiğneyip Askalan'a gittiği için cezalandırılacak mıdır?

SELAHADDİN EYYUBİ NEDEN YOK?

Bayram haftası nedeniyle diziye 1 hafta ara verildi. Dizinin 14. bölümü 15 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00'de başlayacak