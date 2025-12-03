Haberler

Neredeyse tamamı çocuk! İki suç örgütü için iddianameler hazır

Neredeyse tamamı çocuk! İki suç örgütü için iddianameler hazır
Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Daltonlar çetesi ve liderliği Barış Boyun'un yaptığı organize suç örgütüne ilişkin iddianame hazırladı. İki ayrı suç örgütüne ilişkin iddianamelerde çok sayıda yaşları küçük kişinin yer alması da dikkat çekti.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Daltonlar' olarak bilinen organize silahlı suç örgütü için 34 yaşı küçük şahıs hakkında 20 aydan 79 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırladı.
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Boyun'un liderliğindeki organize silahlı suç örgütü için 40 yaşı küçük şahıs hakkında 20 yıldan 125 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırladı.
  • İki iddianamede toplam 74 yaşı küçük şahıs hakkında kamu davası açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iki ayrı suç örgütü için iki ayrı iddianame hazırladı. Başsavcılık, iddianamelere ilişkin kamuoyuna da bilgi verdi.

DALTONLAR İDDİANAMESİNDE YAŞI KÜÇÜK 34 KİŞİ VAR

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Çocuk Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, elebaşılığını Rusya'da tutuklu bulunan Beratcan Gökdemir'in yaptığı ve kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen organize silahlı suç örgütünün 33 ayrı eylemine iştirak ettiği tespit edilen 15'i tutuklu, 19'u adli kontrollü 34 yaşı küçük şahıs olduğu ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "'Suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olma', 'kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'nitelikli yağma', 'silahla tehdit', 'mala zarar verme', '6136 sayılı Kanun'a muhalefet', 'izinsiz olarak ateşli silah veya mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma' 'vahim silah veya mermilerin satın alınması, taşınması ve bulundurulması', 'resmi belgede sahtecilik', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık' suçlarından soruşturma tamamlanmış olmakla, yaşı küçük şahıslar hakkında 20 aydan 79 yıla kadar hapis cezası talebiyle Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne kamu davası açılmıştır."

BARIŞ BOYUN'UN LİDERLİĞİNİ YAPTIĞI SUÇ ÖRGÜTÜ İÇİN İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca Barış Boyun'un liderliğini yaptığı suç örgütü için hazırlanan iddianameye ilişkin de açıklama yaptı. Açıklamada iddianamede yaşı küçük kişi sayısının 40 olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Liderliğini İtalya'da tutuklu bulunan Barış Boyun'un yaptığı organize silahlı suç örgütü'ne yönelik gerçekleştirilen 32 ayrı eylemin iştirak ettiği tespit edilen 23'ü halen tutuklu 16'sı adli kontrollü ve 40'ı yaşı küçük şüpheliye ilişkin olarak "suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüt, üye olma, kasten öldürmeye teşebbüs, nitelikli yağma, silahla tehdit, mala zarar verme, 6136 sayılı kanuna muhalefet, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, izinsiz olarak ateşli silah veya mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma, yakın silah veya mermilerin satın alınması, taşınması ve bulundurulması, resmi belgede sahtecilik ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından soruşturma tamamlanmış olup yaşı küçük şahıslar hakkında 20 yoldan 125 yıla kadar hapis cezası talebi ile Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açılmıştır" ifadelerini kullandı.

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500

