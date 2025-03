Kral Kaybederse 4. bölüm tek parça HD izle!

Aşkın ihanete, gücün zayıflığa ve kazananın kaybedene dönüştüğü bu serüven, izleyiciyi sonuna kadar ekrana kilitleyecek. Çünkü kralın ne kaybedeceğini bilmek, hikâyenin sadece başlangıcı…Başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin kadrosunda Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya, Murat Garipağaoğlu, Cenan Çamyurdu, Nalan Kuruçim, Fulden Söğüt Etik, Ezgi Ulusoy, Ferhan Gülşah Varlıoğlu, Cihan Talay, Ayşen Gürler, İdil Yener, Ali Rıza Kubilay ve Ferhat Yılmaz yer alıyor.Kral Kaybederse CANLI izle! Kral Kaybederse 4. bölümHD START TV izle!

KRAL KAYBEDERSE GERÇEK Mİ, YAŞANMIŞ HİKAYE Mİ, HANGİ KİTAPTAN UYARLAMA?

Dizi, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Bu roman, yazarın danışanlarından dinlediği gerçek hikayelerden ilham alınarak yazılmıştır. Psikolojik ve duygusal derinlikleriyle dikkat çeken kitap, insan ruhunun en karmaşık yönlerini ortaya koyuyor.

KRAL KAYBEDERSE OYUNCULARI KİM?

KRAL KAYBEDERSE KONUSU NE?

Kral Kaybederse, güç, hırs, aşk ve ihanetle dolu bir hikâye. Kenan Baran'ın zirveden düşüşünü ve bu düşüşle birlikte sürüklenen hayatları çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. Güçlü duygular ve beklenmedik dönemeçlerle dolu Kral Kaybederse, izleyicilerini 'kralın' gerçekten neden kaybettiğini sorgulamaya davet ediyor.

KRAL KAYBEDERSE KARAKTERLERİ KİM?

KRAL KAYBEDERSE KENAN BARAN-HALİT ERGENÇ

Gücün ve ihtişamın simgesi… Her istediğine, istediği anda sahip olabileceğine inanan, varoluşuyla herkesi ama özellikle kadınları baştan çıkarmasını çok iyi bilen bir kral… Beğenilmek ve kazanmak hayattaki tek amacı. Peki ya kaybetmek? Onun sözlüğünde böyle bir kelime yok. Oysa henüz kendisi bile farkında olmasa da, krallığının sıkı sıkıya örülmüş duvarları arasında kaybetmekten korkan küçük bir çocuk saklı...

KRAL KAYBEDERSE HANDAN-ASLIHAN GÜRBÜZ

Kralın yanındaki kraliçe… Kenan Baran'ın zarif ama kırılgan eşi. Sevgiye olan açlığı, onu Kenan'a bağımlı kılan en önemli nedenlerden biri… Tam da bu yüzden hiç tahmin etmediği biriyle aldatıldığını öğrendiğinde, hayatının seçimini yapmak zorunda kalacak… Handan bu sefer kendisini mi seçecek? Yoksa yıllardır bağımlı olduğu adamın büyüsüne bir kez daha mı kapılacak?

KRAL KAYBEDERSE FADİ- MERVE DİZDAR

Yoksul bir ailenin dört kızından en küçüğü Fadi... Hayatı boyunca ailesine yetememe duygusuyla mücadele eden, çalışkan ve azimli bir kadın. Erkek evlat saplantısıyla büyütülen bir evde, kendi değerini bulmak için savaşan Fadi'nin Kenan'la karşılaşması, tüm hayatını değiştirecek bir dönüm noktası olacak.

KRAL KAYBEDERSE ÖZLEM- NİLPERİ ŞAHİNKAYA

Handan'ın en yakın arkadaşı; güzel, çekici ve başarılı bir kadın. Dışarıdan güçlü ve kendinden emin görünse de içinde kocaman bir boşluk var. İşte bu boşluk, günü geldiğinde yasakların cazibesiyle dolacak; tutkuları, onu içsel bir çatışmaya ve riskli bir yolculuğa sürükleyecek.

KRAL KAYBEDERSE NEREDE ÇEKİLİYOR?

İstanbul'da hangi semtlerde çekildiği ve dizinin atmosferine dair merak edilen sorular, izleyicilerin ilgisini çekiyor. Kral Kaybederse dizisinin çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleştirilmektedir.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kimse kralı terk edemez. O, bitti demeden asla bitmez. O, gitmeden kimse gidemez ve her zaman son sözü kral söyler. Handan'ın, Kenan ve Özlem arasındaki gizli ilişkiyi öğrenmesi üzerine gerilim oldukça artar. Özlem, Kenan'a sürekli onun yanında olduğunu, artık rahat bir şekilde birlikte olabileceklerini söyleyerek Kenan'ı kendisine bağlamaya çalışır. Kral ise her zamanki gibi kral muamelesi görmek ister. Bütün arkadaş çevresi Kenan'a, Handan'ın gönlünü alması gerektiğini söylese de Kenan, kendisini hatalı taraf olarak görmez. Soğukkanlılığını koruyarak, özgüvenli tavırlarla hareket etmeye devam eder. Öte yandan Fadi ise kız kardeşinin kaçışını kolaylaştırabilmek için harekete geçer ve daha fazla para kazanabilmek adına mesai saatlerini artırır. Her geçen gün etrafındaki insanların dikkatini olumlu yönde çekmeyi başaran Fadi, peri masalından uyanıp adeta bir kâbusun içine düşmek üzeredir…

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

