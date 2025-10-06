KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 personel alımı sonuçları açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı personel alımı sürecinde heyecan dorukta. 29 Eylül'de başlayan 15 bin 247 kişilik personel alımı için tercih dönemi 6 Ekim'de sona erecek. Tercih işlemlerini tamamlayan adaylar şimdi gözlerini Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/5 sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. Binlerce kişi, kamu sağlık sektöründe görev almak için yapılan bu büyük alımın sonucunu sabırsızlıkla bekliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 15 bin 247 sözleşmeli personel alımına ilişkin tercih süreci 6 Ekim'de sona erdi. Adaylar, tercihlerini tamamladıktan sonra gözlerini KPSS-2025/5 tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. Ancak, ÖSYM veya Sağlık Bakanlığı tarafından sonuçlar için henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Geçmiş dönem alımları baz alındığında, KPSS-2025/5 tercih sonuçlarının, tercih işlemlerinin bitimini takip eden 2 ila 3 hafta içerisinde duyurulması bekleniyor. Bu nedenle, sonuçların Ekim ayının ikinci yarısından itibaren açıklanabileceği tahmin ediliyor. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle görüntüleyebilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercih işlemlerini 29 Eylül – 6 Ekim tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden, T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak gerçekleştirebilecek. Tercihler, sadece tercih kılavuzunda belirtilen kurallara uygun şekilde ve online sistem üzerinden alınacak.

Bunun dışında, ÖSYM ya da Sağlık Bakanlığına elden teslim edilen veya posta yoluyla gönderilen tercih formları işleme alınmayacak ve geçersiz sayılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

18 yaşını tamamlamış olmak (başvurunun son günü itibarıyla)

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak

Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamış olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bedensel veya ruhsal hastalığı bulunmamak

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak

Askerlik görevini yapmış, ertelemiş ya da muaf olmak.

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI

KPSS Şartı:

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki pozisyonlar için, 2024 KPSS (B) grubu sınavından ilgili puan türünde puan almış olmak.

Her kadro için farklı KPSS puan türleri geçerlidir (örneğin: P94, P93, P3).

Eğitim Şartı:

Başvurulan pozisyon için gerekli öğrenim düzeyinden (lise, ön lisans, lisans) mezun olmak.

Sağlık teknikerliği gibi bazı kadrolarda ilgili bölüm mezunu olma şartı aranır.

Pozisyona Uygun Belgelere Sahip Olmak:

Sertifika ya da mesleki yeterlilik belgesi istenen kadrolar için, ilgili belgeye sahip olmak.

Başvuru Süresine Dikkat Etmek:

Belirtilen tarihler arasında (29 Eylül – 6 Ekim 2025) tercih işlemlerini tamamlamak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

Sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımlarına ilişkin detaylar Resmi Gazete'de yer alan ilanla birlikte belli oldu.

İşte kadrolara göre alımı yapılacak branşlar şöyle;