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KPSS Ortaöğretim P94 tercihler ne zaman başlıyor, Lise puanı ile memur alımı ne zaman?

KPSS Ortaöğretim P94 tercihler ne zaman başlıyor, Lise puanı ile memur alımı ne zaman?
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Sınava katılım sağlayan lise mezunu adaylar, sonuç tarihi için araştırmalara başladı. KPSS Ortaöğretim sonuçları, 4 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak. Peki, KPSS Ortaöğretim P94 tercihler ne zaman başlıyor, Lise puanı ile memur alımı ne zaman?

Kpss ortaöğretim sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınava katılım sağlayan adaylar, ÖSYM tarafından yapılacak sonuç açıklamasını bekliyor. ÖSYM takvimine göre KPSS lise sınavı sonuçları ekim ayında ilan edilecek. Peki, KPSS Ortaöğretim P94 tercihler ne zaman başlıyor, Lise puanı ile memur alımı ne zaman?

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı 2024 KPSS Ortaöğretim, 15 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Sınava katılım sağlayan lise mezunu adaylar, sonuç tarihi için araştırmalara başladı.

KPSS Ortaöğretim sonuçları, 4 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM P94 TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KPSS Ortaöğretim P94 tercihleri ve detayları ÖSYM sayfasında yeni alım ilanı yayınlandığı zaman açıklanacaktır. ÖSYM sayfasını takip edebilirsiniz.

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.

Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.

Sınavdan sonra ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

Adayların ASP'leri kullanılarak, ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanları hesaplanacaktır. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacaktır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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