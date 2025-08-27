Kpss sınavının nerede ve ne zaman yapılacağı adaylar arasında büyük bir merak konusu. Sınava katılacaklar, sınav yerleri ve tarihleri hakkında detayları sabırsızlıkla bekliyor. KPSS sınavı ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. KPSS ne zaman yapılacak? 2025 KPSS sınava giriş için gerekli belgeler, sınav yerleri belli oldu mu?

KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayınladığı resmi takvime göre, 2025 KPSS Lisans sınavı 7 Eylül tarihinde gerçekleştirilecektir. Adaylar, uzun süredir hazırlıklarını sürdürdükleri bu önemli sınav için belirlenen tarihte ter dökecek. Sınav, ülke genelinde çeşitli merkezlerde uygulanacak olup, adayların sınav günü ilgili sınav merkezlerinde hazır bulunmaları gerekmektedir. ÖSYM, sınava dair tüm detayları ve güncel bilgileri resmi internet sitesi üzerinden adaylarla paylaşmaya devam ediyor. Sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte heyecan ve hazırlıklar da artarken, adayların sınav öncesi tüm duyuruları yakından takip etmeleri tavsiye ediliyor.

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN?

2025 KPSS Lisans sınavının tamamlanmasının ardından, adayları KPSS Alan Bilgisi oturumları bekliyor. Bu oturumlar, alanında uzmanlaşmak isteyen adaylar için büyük önem taşıyor. KPSS Alan Bilgisi sınavının ilk günü 13 Eylül'de gerçekleştirilecek olup, ikinci gün oturumu ise 14 Eylül tarihinde yapılacaktır. Adaylar, bu iki günlük oturumda kendi alanlarına yönelik sorulara yanıt vererek, kariyerlerinde ilerlemek için gerekli puanları almaya çalışacaklar. ÖSYM, sınav takvimine uygun olarak tüm detayları ve sınav merkezlerini resmi web sitesi üzerinden duyurmaya devam edecek.

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

KPSS Lisans ve Alan Bilgisi sınav giriş belgeleri henüz adayların erişimine açılmadı. Önceki yıllarda yapılan uygulamalara bakıldığında, sınav giriş belgelerinin genellikle sınav tarihinden yaklaşık bir hafta önce yayımlandığı görülüyor. Bu nedenle, 2025 yılı sınavına katılacak adayların da benzer bir takvimle karşılaşması bekleniyor. Sınav giriş belgesi, adayların sınav günü hangi merkezde ve hangi saatte sınava gireceklerini gösteren önemli bir belge olduğundan, adayların ÖSYM'nin resmi duyurularını yakından takip etmeleri büyük önem taşıyor. Belgelerin erişime açılmasıyla birlikte adaylar, sınav hazırlıklarını son aşamaya taşıyabilecek ve sınav günü için gerekli tüm bilgileri edinmiş olacaklar.

2025 KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 KPSS sonuçları, ÖSYM tarafından 10 Ekim tarihinde ilan edilecektir. Sınava katılan adaylar, sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM'nin resmi internet sitesine erişim sağlayacak ve kendi özel şifreleri ile TC kimlik numaralarını kullanarak sonuç ekranına giriş yapabileceklerdir. Bu tarihten itibaren adaylar, sınavda aldıkları puanları görüntüleyerek, tercih ve yerleştirme süreçlerine yönelik planlamalarına başlayabilecek.