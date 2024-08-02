KPSS lisans ne zaman açıklanacak 2024?

Kpss lisans ne zaman açıklanacak? KPSS iptal mi edildi? Sosyal medyada KPSS iptal mi? KPSS iptal edilen sorular 2024 gündem olmuştu. Peki, KPSS iptal mi? Memur adayları, KPSS ne zaman açıklanacak 2024? araştırıyor. KPSS sınav sonuçlarının açıklanmasına çok bir süre kala "KPSS iptal" gibi iddialar ortaya atılınca vatandaşlar KPSS iptal mi sorusunu gündeme taşıdı. İşte detaylar...

KPSS LİSANS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans sonuçları 23 Ağustos 2024 Cuma günü açıklanacak. KPSS sınav tarihleri ve sınav sonuç tarihleri ÖSYM takviminde paylaşıldı.

KPSS sınav sonuç tarihine ilişkin ÖSYM takviminde yer alan bilgiler şöyledir:

KPSS İPTAL Mİ?

KPSS'de hatalı soru var mı, KPSS iptal mi edilecek, soruları son günlerin öne çıkan konularından oldu. Son haftalarda sıkça tartışılan KPSS hatalı soru iddiaları Meclis'e taşındı. KPSS'de hatalı soru iddiasının meclise taşınmasını sağlayan kişi İyi Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu oldu. TBMM gündeminde olan KPSS iddiası sebebiyle TBMM Başkanlığı'na Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması için soru önergesi verildi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e "Bu yıl yapılan KPSS'de hatalı soru tespiti yapılmış mıdır? Hatalı soru tespiti yapılmışsa ne gibi bir karar alınmıştır? Bunun sınav sonuçlarına etkisi nedir" diye sordu.

KPSS sorularının hatalı olduğuna dair ÖSYM tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

KPSS İPTAL EDİLEN SORULAR 2024

KPSS iptal sorular ne olur, puan getirir mi merak ediliyordu.

KPSS'de iptal edilen sorular için sınavlardan sonra Başkanlık veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.