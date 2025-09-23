KPSS 2025 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KILAVUZU yayınlandı mı, başvurular ne zaman başlayacak?

2025 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 18 bin kişilik personel alımı, kamuda istihdam hayali kuran yüz binlerce sağlık mezunu için büyük bir fırsat sunuyor. Ancak gözler, bu kritik sürecin en önemli adımı olan tercih kılavuzunun yayımlanmasına çevrilmiş durumda. Peki, Kpss 2025 Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzu yayınlandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? 18 bin personel alımı kadro dağılımı belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı personel alımı hakkında tüm detaylar haberimizde...

KPSS 2025 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Sağlık sektöründe kamu istihdamına dair merakla beklenen KPSS 2025 Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzu henüz yayımlanmadı. Sağlık Bakanlığı, 18 bin sözleşmeli personel alımı yapacağını daha önce açıklamış olsa da, bu alıma dair tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından erişime açılmadı. KPSS 2025/5 tercih kılavuzu, başvuruların resmi olarak başlamasıyla birlikte ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden yayımlanacak. Kılavuzda, alım yapılacak kadro dağılımı, nitelik kodları ve başvuruya esas olan tüm detaylar yer alacak.

Bu kapsamda adayların, resmî duyuruları düzenli takip etmeleri ve kılavuz yayımlanmadan önce belgelerini hazırlamaları büyük önem taşıyor. Tercih süreci başladığında, kısa süreli başvuru takvimi nedeniyle adayların hızlı hareket etmesi gerekecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak 18 bin kişilik personel alımının başvuru süreci için resmi tarih açıklaması henüz gelmedi. Ancak Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaptığı açıklamalarda personel alımı sürecinin Ekim 2025 içerisinde başlatılmasının planlandığını ifade etti. Bu nedenle başvuruların, tercih kılavuzunun yayınlanması ile birlikte Ekim ayı ortasında veya sonuna doğru başlaması öngörülüyor.

Adaylar, başvuru işlemlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AIS) üzerinden gerçekleştirecek. Tercihler yalnızca sistem üzerinden alınacak; elden, posta yoluyla ya da e-posta üzerinden yapılacak başvurular geçersiz sayılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI 18 BİN PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanlığı'nın 18 bin personel alımı kapsamında kadro dağılımına dair detaylı bilgiler henüz resmî olarak açıklanmadı. Ancak, bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; kurumların ihtiyaçları doğrultusunda, eksik personel bulunan alanlar ÖSYM'ye iletilecek ve bu doğrultuda kadro kontenjanları tercih kılavuzunda yer alacak.

Önceki yıllardaki alım verileri ve tahmini planlamalar doğrultusunda, alımların en büyük kısmını hemşire, ebe, sağlık teknikeri ve destek personeli gibi unvanlar oluşturacak. Özellikle sağlık teknikerliği ve acil sağlık hizmetleri alanlarında yüksek sayıda kadro ayrılması bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULAR HANGİ KPSS PUANI İLE YAPILACAK?

2025 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları, 2024 KPSS puanları ile yapılacak. ÖSYM tarafından düzenlenen ve lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyinde gerçekleştirilen KPSS sınav sonuçları, bu alım sürecinde geçerli olacak. Adayların, tercih yapacakları kadronun eğitim düzeyine uygun puan türünden yeterli bir başarı sıralamasına sahip olmaları gerekiyor.

Tercih işlemleri esnasında sistem, yalnızca başvuru yapılabilecek uygun nitelik kodlarını içeren alanları gösterecek. Bu nedenle adayların KPSS puan türlerinin yanı sıra, mezun oldukları bölüme uygun kadroları incelemeleri önem arz ediyor.

Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı için gerçekleştireceği 18 bin sözleşmeli personel alımıyla ilgili olarak henüz resmî ve nihai kadro dağılımı yayımlanmadı. Ancak, kulis bilgilerine ve önceki dönem alımlarına göre tahmini kadro dağılımı şu şekilde şekilleniyor:

Hemşire: 7.597

Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım): 1.786

Ebe: 1.280

Teknisyen: 273

Tekniker: 235

Sağlık Teknikeri (Diyaliz): 225

Büro Personeli: 215

Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı): 397

Sağlık Teknikeri (Laboratuvar): 314

Sağlık Teknikeri (Anestezi): 146

Sağlık Teknikeri (Eczane): 135

Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji): 132

Fizyoterapist: 121

Diyetisyen: 74

Çocuk Gelişimcisi: 75

Psikolog: 30

Perfüzyonist: 25

Sağlık Teknikeri (Ameliyat): 25

İş ve Uğraşı Terapisti: 27

Sosyal Çalışmacı: 67

Dil ve Konuşma Terapisti: 44

Odyolog: 17

Gerontolog: 6

Biyolog: 10

Destek Personeli: 15

Bu kontenjanlar, Sağlık Bakanlığı'nın ihtiyaç duyduğu uzmanlık alanları doğrultusunda belirlenmiş olup, resmî tercih kılavuzu yayımlandığında kesinleşecektir. Adayların bu kadroları yakından takip etmeleri ve mezun oldukları alanlarla eşleşen pozisyonlara odaklanmaları önerilir.