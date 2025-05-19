Konya deprem mi oldu? 19 Mayıs Pazartesi Konya'da deprem ne zaman oldu, kaç büyüklüğünde?

Konya deprem mi oldu? 19 Mayıs Pazartesi Konya'da deprem ne zaman oldu, kaç büyüklüğünde?
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"Konya deprem mi oldu?" sorusu, 19 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla vatandaşların Google'da en çok araştırdığı başlıklardan biri haline geldi. Özellikle son günlerde artan sarsıntılar sonrası birçok kişi "19 Mayıs Pazartesi Konya'da deprem ne zaman oldu, kaç büyüklüğünde?" sorusuna yanıt arıyor.

19 Mayıs 2025 Pazartesi günü Konya'da deprem oldu mu? Güncel verilere göre, bu tarihte Konya'da yeni bir sarsıntı kaydedilmedi. Ancak geçtiğimiz günlerde, Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen deprem dikkatleri yeniden bu bölgeye çevirdi. Vatandaşlar "Konya deprem mi oldu?" sorusuna net ve güvenilir kaynaklardan bilgi almak istiyor. İşte 19 Mayıs 2025 ve öncesindeki Konya depremiyle ilgili detaylar…

KONYA DEPREM Mİ OLDU?

Afad'ın paylaştığı bilgilere göre, 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü Konya'da yeni bir deprem meydana gelmemiştir. Ancak, 15 Mayıs 2025 tarihinde saat 15:46'da Konya'nın Kulu ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşmiştir. Söz konusu sarsıntı, başta Ankara olmak üzere çevre illerde de net şekilde hissedilmiştir.

Konya deprem mi oldu? 19 Mayıs Pazartesi Konya'da deprem ne zaman oldu, kaç büyüklüğünde?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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