Üye Girişi
Haberler

Köfteci Yusuf domuz eti hangi şubede çıktı?

Köfteci Yusuf domuz eti hangi şubede çıktı?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda denetim raporları, ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf'un bazı şubelerinde satılan ürünlerde domuz eti tespit edildiğini ortaya koydu. Şirketten ve Bakanlıktan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olay kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Köfteci Yusuf domuz eti hangi şubede çıktı merak edildi. Peki, Köfteci Yusuf hangi şube domuz eti çıktı, İstanbul, Ankara'da hangi şube?

Köfteci Yusuf domuz eti hangi şubede çıktı? Son günlerde sosyal medyada ve basında yer alan iddialar, Türkiye'nin en ünlü restoran zincirlerinden biri olan Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz eti bulunduğuna işaret ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetim ve analiz raporlarına göre, özellikle Ankara Etimesgut şubesinde satılan "tüketime hazır pişmiş köfte" ürününde domuz eti tespit edildi. Haberin duyulmasının ardından firma sessizliğini korurken, iddiaların gerçekliği vatandaşlar arasında büyük bir tartışma başlattı. Peki, Köfteci Yusuf domuz eti hangi şube? İşte detaylar...

KÖFTECİ YUSUF DOMUZ ETİ HANGİ ŞUBE?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerin ardından, T24'te yer alan rapora göre Köfteci Yusuf'un Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki bir şubesinde satılan ürünlerde domuz eti tespit edildiği iddia edildi. Özellikle "tüketime hazır pişmiş köfte" adıyla sunulan ürünlerde domuz etinin yer aldığına dair analiz sonuçları, 27 Şubat ve 7 Mart tarihlerinde alınan numunelerle doğrulandı.

Köfteci Yusuf domuz eti hangi şubede çıktı?

Köfteci Yusuf domuz eti hangi şubede çıktı?

Bakanlığın yayınladığı tağşiş listesinde ise firmanın ismi yer almazken, Köfteci Yusuf'un mahkeme kararıyla isminin açıklanmasını engellediği iddia edildi. Ancak bu iddialar şu ana kadar resmi bir şekilde doğrulanmadı. Şirket yetkilileri ve avukatları ise konuyla ilgili sorulara cevap vermekten kaçınırken, olayla ilgili daha fazla bilgi kamuoyuyla paylaşılmadı.

KÖFTECİ YUSUF DOMUZ ETİ HANGİ ŞUBELERDE ÇIKTI?

Olayın patlak vermesiyle birlikte hangi şubelerde bu tür ürünlerin satıldığı merak konusu oldu. İlk tespitlere göre, Ankara Etimesgut şubesinde bulunan pişmiş köfte ve dana eti döner gibi ürünlerde domuz eti olduğu iddia edildi. Ürünlerden alınan numuneler üzerinde yapılan laboratuvar incelemelerinde, bu ürünlerin içerdiği etlerin belirli bir kısmında domuz eti izlerine rastlandı.

Şu ana kadar Ankara Etimesgut şubesinde domuz eti bulunduğu iddia edilse de bu durum diğer şubelerle ilgili endişeleri de beraberinde getirdi. Vatandaşlar, diğer illerdeki şubelerde de benzer bir durumun olup olmadığını merak ederken, yetkililerden detaylı bir açıklama bekliyor. Henüz İstanbul gibi büyük şehirlerde böyle bir tespitin yapıldığına dair herhangi bir bilgi mevcut değil.

KÖFTECİ YUSUF HANGİ ŞUBE DOMUZ ETİ ÇIKTI, İSTANBUL VE ANKARA?

İddialara göre, domuz eti tespit edilen şube Ankara Etimesgut'taki bir Köfteci Yusuf restoranı. Ancak, firmanın diğer şehirlerdeki şubeleri için benzer bir bulguya ulaşılıp ulaşılmadığına dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. İstanbul'daki şubelerle ilgili şu an için bir sorun tespit edilmedi. Fakat, bakanlık yetkilileri ve gıda denetim birimlerinin denetimlerinin devam ettiği ve sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağı ifade ediliyor.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

Tarım ve Orman Bakanlığı Soğuk Haber Son Dakika İstanbul 3-sayfa Gündem Güncel Ankara Yaşam

Türkiye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrailli Bakan Katz'a sert tepki

İsrailli bakanın skandal paylaşımına Türkiye'den art arda tepkiler

 Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf ürünlerini 'Helal Sertifika' adı altında satıyormuş

Köfteye domuz eti karıştıran ünlü firma vatandaşı böyle kandırmış

 Münevver Karabulut'un annesi: Kimse bana Cem Garipoğlu'nun öldüğünü iddia etmesin

Anne Karabulut kendisine yapılan çağrıyı duyunca sessizliğini bozdu
Dünyaca ünlü otomotiv devi 1,7 milyon aracını geri çağırdı

Dünyaca ünlü otomotiv devi 1,7 milyon aracını geri çağırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul Sözleşmesi yaşatır ne demek? Karamürsel'de minibüste boğazı kesilip öldürülen Yiğithan Toraman kim (Karamürsel)? Yiğithan Toraman'ı kim, neden öldürdü? Konya akrep olayı ne? Konya'da akrebe kimin adını verdiler? Ümraniye'de intihar eden 16 yaşındaki çocuk kim, neden intihar etti? 6284 sayılı kanun kaldırıldı mı? MasterChef hasselback patates tarifi! En güzel hasselback patates tarifi! Hasselback patates tarifi nasıl yapılır? Hasselback patates için malzemeler! MasterChef kardemummabullar tarifi! En güzel kardemummabullar tarifi! Kardemummabullar tarifi nasıl yapılır? Kardemummabullar için malzemeler! MasterChef farikal tarifi! En güzel farikal tarifi! Farikal tarifi nasıl yapılır? Farikal için malzemeler! 6284 kanunu nedir? MasterChef kroppkakor tarifi! En güzel kroppkakor tarifi! Kroppkakor tarifi nasıl yapılır? Kroppkakor için malzemeler!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.