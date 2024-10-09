Köfteci Yusuf domuz eti hangi şubede çıktı? Son günlerde sosyal medyada ve basında yer alan iddialar, Türkiye'nin en ünlü restoran zincirlerinden biri olan Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz eti bulunduğuna işaret ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetim ve analiz raporlarına göre, özellikle Ankara Etimesgut şubesinde satılan "tüketime hazır pişmiş köfte" ürününde domuz eti tespit edildi. Haberin duyulmasının ardından firma sessizliğini korurken, iddiaların gerçekliği vatandaşlar arasında büyük bir tartışma başlattı. Peki, Köfteci Yusuf domuz eti hangi şube? İşte detaylar...

KÖFTECİ YUSUF DOMUZ ETİ HANGİ ŞUBE?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerin ardından, T24'te yer alan rapora göre Köfteci Yusuf'un Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki bir şubesinde satılan ürünlerde domuz eti tespit edildiği iddia edildi. Özellikle "tüketime hazır pişmiş köfte" adıyla sunulan ürünlerde domuz etinin yer aldığına dair analiz sonuçları, 27 Şubat ve 7 Mart tarihlerinde alınan numunelerle doğrulandı.

Bakanlığın yayınladığı tağşiş listesinde ise firmanın ismi yer almazken, Köfteci Yusuf'un mahkeme kararıyla isminin açıklanmasını engellediği iddia edildi. Ancak bu iddialar şu ana kadar resmi bir şekilde doğrulanmadı. Şirket yetkilileri ve avukatları ise konuyla ilgili sorulara cevap vermekten kaçınırken, olayla ilgili daha fazla bilgi kamuoyuyla paylaşılmadı.

KÖFTECİ YUSUF DOMUZ ETİ HANGİ ŞUBELERDE ÇIKTI?

Olayın patlak vermesiyle birlikte hangi şubelerde bu tür ürünlerin satıldığı merak konusu oldu. İlk tespitlere göre, Ankara Etimesgut şubesinde bulunan pişmiş köfte ve dana eti döner gibi ürünlerde domuz eti olduğu iddia edildi. Ürünlerden alınan numuneler üzerinde yapılan laboratuvar incelemelerinde, bu ürünlerin içerdiği etlerin belirli bir kısmında domuz eti izlerine rastlandı.

Şu ana kadar Ankara Etimesgut şubesinde domuz eti bulunduğu iddia edilse de bu durum diğer şubelerle ilgili endişeleri de beraberinde getirdi. Vatandaşlar, diğer illerdeki şubelerde de benzer bir durumun olup olmadığını merak ederken, yetkililerden detaylı bir açıklama bekliyor. Henüz İstanbul gibi büyük şehirlerde böyle bir tespitin yapıldığına dair herhangi bir bilgi mevcut değil.

KÖFTECİ YUSUF HANGİ ŞUBE DOMUZ ETİ ÇIKTI, İSTANBUL VE ANKARA?

İddialara göre, domuz eti tespit edilen şube Ankara Etimesgut'taki bir Köfteci Yusuf restoranı. Ancak, firmanın diğer şehirlerdeki şubeleri için benzer bir bulguya ulaşılıp ulaşılmadığına dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. İstanbul'daki şubelerle ilgili şu an için bir sorun tespit edilmedi. Fakat, bakanlık yetkilileri ve gıda denetim birimlerinin denetimlerinin devam ettiği ve sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağı ifade ediliyor.