Kocaeli su kesintisi! 24-25 Eylül İzmit, Karamürsel, Gebze su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Kocaeli su kesintisi olan yerler yayınlandı. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) 25 Eylül günü Kocaeli'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSU 25 Eylül Kocaeli su kesintisi saatleri...

KOCAELİ SU KESİNTİSİ 25 EYLÜL

Güncel Kocaeli su kesintileri için KOCAELİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında İSU su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Kayacık Mah. / KARAMÜRSEL SU KESİNTİSİ

24/09/2024 15:45:00 ile 24/09/2024 18:00:00 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.

4 Temmuz Mah. / KARAMÜRSEL SU KESİNTİSİ

24/09/2024 15:45:00 ile 24/09/2024 18:00:00 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.

Körfez Mah. / İZMİT SU KESİNTİSİ

24/09/2024 15:59:30 ile 24/09/2024 18:00:00 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.

Topçular Mah. / İZMİT SU KESİNTİSİ

24/09/2024 15:59:30 ile 24/09/2024 18:00:00 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.

Karabaş Mah. / İZMİT SU KESİNTİSİ

24/09/2024 15:59:30 ile 24/09/2024 18:00:00 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.

Erenler Mah. / İZMİT SU KESİNTİSİ

24/09/2024 16:56:00 ile 24/09/2024 19:00:00 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.