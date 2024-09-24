Üye Girişi
Haberler

Kocaeli su kesintisi! 24-25 Eylül İzmit, Karamürsel, Gebze su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Kocaeli su kesintisi! 24-25 Eylül İzmit, Karamürsel, Gebze su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli İSU İzmit, Karamürsel, Gebze su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) 25 Eylül günü Kocaeli'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kocaeli'nin bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 25 Eylül Ankara su kesintisi saatleri...

Kocaeli su kesintisi olan yerler yayınlandı. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) 25 Eylül günü Kocaeli'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSU 25 Eylül Kocaeli su kesintisi saatleri...

KOCAELİ SU KESİNTİSİ 25 EYLÜL

Güncel Kocaeli su kesintileri için KOCAELİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında İSU su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Kayacık Mah. / KARAMÜRSEL SU KESİNTİSİ

24/09/2024 15:45:00 ile 24/09/2024 18:00:00 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.

4 Temmuz Mah. / KARAMÜRSEL SU KESİNTİSİ

24/09/2024 15:45:00 ile 24/09/2024 18:00:00 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.

Körfez Mah. / İZMİT SU KESİNTİSİ

24/09/2024 15:59:30 ile 24/09/2024 18:00:00 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.

Topçular Mah. / İZMİT SU KESİNTİSİ

24/09/2024 15:59:30 ile 24/09/2024 18:00:00 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.

Karabaş Mah. / İZMİT SU KESİNTİSİ

24/09/2024 15:59:30 ile 24/09/2024 18:00:00 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.

Erenler Mah. / İZMİT SU KESİNTİSİ

24/09/2024 16:56:00 ile 24/09/2024 19:00:00 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

Karamürsel Karamürsel Kocaeli Kocaeli Kocaeli Ankara Gebze Eylül Gebze

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünyaya sesleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünyaya sesleniyor

 İsrail, Hizbullah'ın üst düzey komutanı Kubeysi'yi öldürdü

İsrail, Hizbullah'ın üst düzey komutanını öldürdü

 Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da desteklediği ürün yüzünden çiftçiyle tartıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu videoyu görmesin! Tarım Bakanı baltayı taşa vurdu
Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin annesi konuştu: Yerini söyledim, niye devlet bunu götürmedi?

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin annesi sessizliğini bozdu! Sözleri çok konuşulur
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zinedine Zidane'ın oğlu Enzo Zidane futbolu bıraktı mı, kaç yaşında futbolu bıraktı? Karius Barcelona'ya mı gidiyor? Kocaeli su kesintisi! 24-25 Eylül İzmit, Karamürsel, Gebze su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 24-25 Eylül Altındağ, Beypazarı, Sincan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 24-25 Eylül Karatay, Meram, Ilgın su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 24-25 Eylül Kozan, Seyhan, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kubeysi kimdir? Kubeysi öldü mü? BUSKİ Bursa su kesintisi! 24-25 Eylül Osmangazi, Nilüfer, İnegöl su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nurdağı, Oğuzeli, Nizip 24-25 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 24-25 Eylül Karabağlar, Seferihisar, Konak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Konyaaltı, Kumluca 24-25 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });